Ágoston Zoltán;Röhrig Dániel;

2024-05-01 20:00:00

Magyar Péter: A rendkívül tehetséges Tiborcz Istvánnak igazából 500 milliárd forintja van körülbelül – Videó!

A két év múlva tartandó országgyűlési választásig sem ellenzéki, sem kormánypárttal nem akar összefogni, de valószínűbbnek tartja, hogy a Tisza Pártnak egyedül kell megoldania a problémákat.

Zajlik Magyar Péternek, a Tisza Párt alelnökének és EP-listavezetőjének az országjáró útja. A politikus most Vas megye utazott el, kedd este Sárváron néztük meg a nagygyűlését, ahol a felszólalásában a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány a kórházi gyógyszertárakra is rá akarja tenni a kezét, nem mellesleg tett egy oldalvágást Orbán Viktor miniszterelnök vasi megyeszékhelyen, Szombathelyen született veje, Tiborcz István felé is. Egy rendkívül tehetséges fiatalemberről van szó, hiszen a hivatalos papírok szerint 70 milliárdja, de igazából 500 milliárd forintja van körülbelül – mondta.

Bár kérdésünkre a sárvári demonstráció egyik résztvevője úgy nyilatkozott, hogy a Fideszt vidéken összefogással lehet legyőzni, amikor elkaptuk néhány szóra, maga Magyar Péter inkább kizárta ezt. Úgy nyilatkozott, a június 9-i EP- és önkormányzati választáson, illetve a 2026-os országgyűlési választáson a választóktól kérnek felhatalmazást, előtte sem ellenzéki, se, kormánypárttal nem fognak össze. – Ha megvan egy országgyűlési választás eredménye, le lehet ülni, ha kell, akkor tárgyalunk olyan pártokkal, amelyek elfogadják a Tisza Párt alapprogramját. Nem sok ilyen párt van sajnos, úgyhogy egyedül szeretnénk és valószínűleg egyedül kell megoldanunk a problémákat – fűzte hozzá.

Röhrig Dániel felvételei.