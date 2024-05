Gyűlöletbeszéd miatt törölte a YouTube a CPAC Hungary egyik felszólalójának a beszédét

P. L.;

tiltás;youtube;CPAC;

2024-05-02 11:15:00

A holland Eva Vlaardingerbroek azonnal fel is vette az áldozati pózt, csak az nem világos, korábban volt-e kifogása az ellen, hogy a magyar adófizetői pénzből finanszírozott szélsőjobboldali konferenciára holland és más külföldi újságírókat sem engedtek be.

Eva Vlaardingerbroek is felszólalt az Orbán-kormány égisze alatt rendezett szélsőjobboldali CPAC Hungary konferencián, a beszédét azonban gyűlöletkeltőnek találta és letiltotta a YouTube – derült ki maga a holland politikai kommentátor X-bejegyzéséből.

Eva Vlaardingerbroek azonnal fel is vette az áldozati pózt. Állítása szerint nem volt meglepve a videómegosztó platform döntésén, majd egy bohócemoji kíséretében azt írta: „Gyűlöletbeszéd”. Felszólalását – írja a Telex – egyebek közt azért tilthatták le, mert Stockholmban, Londonban, és Párizsban történt késelésekből ezt a következtetést sikerült levonnia: „A fehér európaiakat egyre gyorsuló ütemben cserélik le a saját országukban, és ez a civilizációnk végét fogja jelenteni, ha nem fordítjuk meg a dolgokat”.

Eva Vlaardingerbroek a bejegyzését azzal zárta, hogy megköszönte Elon Musknak, amiért megvette az egykor Twitter néven ismert X-et, ott ugyanis állítása szerint már 50 millióan látták a beszédét.

Of course @YouTube deleted my speech. ????????????



“Hate speech” ????



In the meantime we’re nearing 50 Million views here on @X. Man, I love this app. Thanks for buying it, @elonmusk. pic.twitter.com/2TOfpka2BL