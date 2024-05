Petrovics Kata írása a Népszavának;

zene;Taylor Swift;

2024-05-03 14:47:00

Taylor Swift újabb személyes történetei

Az amerikai énekesnő új dalaiban három férfi is feltűnik múzsaként az életéből.

The Tortured Poets Department (TTPD) címmel április 19-én jelent meg az amerikai Taylor Swift 11. stúdióalbuma, amellyel az indie folk – és az összetört szívek – királynője újra a pop műfajához tért vissza. Őszinte vallomásokkal és számos metaforikus, a magánéletére utaló szövegrészekkel. Az album a megjelenése napján már rekordokat döntött a Spotify zenemegosztó platformon, valamint az első olyan album lett, amelyet több mint egymilliárdan hallgattak meg egy hét alatt.

A lemez címe a Holt költők társasága című kultuszfilmre utal, amely nem csak referenciaként szolgált – a film egykori két színésze, Ethan Hawke és Josh Charles a Fortnight című szám videoklipjében is megjelenik. Josh Charles később bevalotta, még a saját gyermekei előtt is titokban tartotta, hogy szerepet kapott a klipben – ez jól jellemzi a Taylort övező hírek fontosságát.

Maga az album bemutatása is tartogatott váratlan meglepetéseket az énekesnő híresen felkészült rajongótábora, a swiftiek számára. Az éjféli lemezpremier után ugyanis hajnali 2 órakor újabb 15 számot tett közzé Taylor, ezzel összesen 31 új dallal megajándékozva hűséges hallgatóit. A rajongók pedig szokásukhoz híven elkezdték minél alaposabban felkutatni a dalszövegekbe rejtett mögöttes jelentéseket. Lévén, hogy a popsztár tehetsége és őszinte sorai mellett kapcsolatainak dalba foglalásáról is híres, így nem volt nehéz arra asszociálni, hogy a Midnights című 2022-es albuma óta az életében szereplő férfiak is megemlítődnek a számokban.

Gyorsan elindult a teóriagyártás, amely szerint Joe Alwyn, (akivel 6 évig alkottak egy párt) mellett többek között Matty Healy, (akivel pár hónapig tartott csak kapcsolatuk) valamint természetesen aktuális párja, az NFL-ből ismert Travis Kelce is kiemelt helyet kapott a TTPD dalaiban. Továbbá Kim Kardashiannal való viszálya is megihlette, a „thanK you aIMee”-t ehhez fűzik a rajongók. Mindezek mellett készült dal Clara Bow színésznőről is. Több esetben pedig a mély személyes problémák, a szorongás és az alkoholizmus, a düh és a csalódottság köszön vissza a szövegben. Szemfülesebbek pedig már arra is következtettek, hogy a Deadpool című film következő részében való szereplése is dekódolva van az albumban.

A már megszokott hatalmas rajongás mellett néhány kritika is fogadta az új dalokat. Többen panaszkodtak a számok minőségére, az egykori ikonikus slágerek hiányára. Ugyanakkor – talán tartva a swiftiek haragjától – igyekezett mindenki politikailag korrekten, legkevésbé sem bántóan megfogalmazni a kritikáját. A rajongói tábor ugyanis tényleg elképesztő méreteket ölt, az énekesnőt egy olyan kultusz övezi, ami egyaránt mozgatja meg a társadalomtudomány és a zeneművészet vizsgálóit.

Egy biztos, Taylor Swift munkássága megkerülhetetlen a popkulturális színtéren. Az általa felépített business, előadói brand és profizmus megkérdőjelezhetetlenül működik – látva a rajongók számát és lelkesedését.

Infó: Taylor Swift: The Tortured Poets Department. Republic, 2024