O. A.;

Erzsébetváros;önkormányzati választások;Magyar Péter;TISZA – Tisztelet és Szabadság Párt;

2024-05-03 15:20:00

Mégsem a Tisza Párt polgármesterjelöltjeként indul Lajos Béla Erzsébetvárosban

Pénteken délután számolt be a fordulatról.

Csütörtök este jelent meg a Nemzeti Választási Iroda honlapján - megerősítve információnkat -, hogy Magyar Péter pártja Lajos Bélát, a Színes Erzsébetváros korábbi jelöltjét indítja a VII. kerületben a polgármesteri posztért az önkormányzati választáson. Ehhez már az ajánlóíveket is átvette.

Azonban pénteken délután Lajos Béla fordulatról számolt be. A Színes Erzsébetváros Fb-oldalán azt írja, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párttal közösen kezdtek el tervezni az elkövetkező hetekre, azonban azt látják, és látták már korábban is, hogy Erzsébetvárosban a Színes Erzsébetváros közössége nagyon erős civil identitással rendelkezik, ezért Színes Erzsébetváros június 9-én és az azt követő időszakban is önállóan kell kiálljon és dolgozzon.

- jelentette be Lajos Béla.

Így a Tisza Pártnak jelen állás szerint három budapesti polgármesterjelöltje van, ami éppen elég ahhoz, hogy fővárosi listát állítsanak.

Magyar Péter Fb-oldalán péntek délutáni posztjában közölte is, hogy ma kora este bejelenti a TISZA Párt budapesti, kerületi polgármesterjelöltjeit. Holnap reggel indul az érintett kerületekben az aláírásgyűjtés.

- jelentette ki Magyar Péter.