P. L.;

2024-05-06 08:42:00

Kezdődik a megváltoztatott magyarérettségi, több mint 75 ezer diák vizsgázik

Nagy a bizonytalanság, szakértők szerint évtizedes visszalépés történt.

Hétfőn reggel 9 órakor kezdődik az idei magyar nyelv és irodalom érettségi. Középszinten 73 472, emelt szinten pedig 2066 tanuló ad számot tudásáról.

Az Eduline az Oktatási Hivatal közleménye alapján felidézi, ez lesz az első olyan vizsga, amin már a 2020-as Nemzeti Alaptanterv szerint kérik számon a tanulókat, és aminek a feladatlapjai emiatt máshogy is épülnek fel, mint a korábbi években. Az egyik fő különbség, hogy az első részben eddig megtalálható gyakorlati szövegalkotást lexikális tudás számonkérésére cserélték. A második részben a diákok eddig egy műértelmezés és egy összehasonlító elemzés közül választhattak, idén azonban az összehasonlító elemzés helyett második lehetőségként egy általános témakifejtő esszé lesz a tanulóknak.

Szakértők – derül ki a portál cikkéből – az új rendszert károsnak és több évtizedes visszalépésnek minősítették. Kifogásolták, hogy kivették az érettségiből a gyakorlati szövegalkotást, amelyben gyakran kérvényt vagy motivációs levelet kellett írni. Ezzel szemben a lexikális tudást mérő műveltségi tesztet, és a szövegértésben visszakérdezhető nyelvtani szabályokat egyenesen úgy értékelték, hogy az radikális eltávolodást jelent a 21. század koncepciójától, körülbelül 80 évvel repít vissza. Rossz üzenetet jelent az is, hogy míg korábban a jó helyesírásért és a szép írásképért pluszpontokat lehetett kapni, most büntetőpontok járnak ennek ellenkezője esetén. Mindehhez hab a tortán, hogy egészen idén év elejéig egyetlen mintafeladatsor állt a diákok rendelkezésére, és utána sem bocsátottak ki nagy számban, vagyis az érettségiző diákokat terhelő általános stresszt még egy nagy adag bizonytalansággal is megfejelték.

Holnap a matematikával, szerdán pedig a történelemmel folytatódnak az idei érettségik, amelyek pénteken kezdődtek a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel.