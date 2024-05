MTI-Népszava;

Európai Unió;jog;Gulyás Gergely;

2024-05-06 11:14:00

Gulyás Gergely a soros magyar EU-elnökségről: Mi teszünk szívességet az Európai Uniónak

A tárcavezető a magyar álláspontot ajánlja mindenki figyelmébe, mondván, az EU nem tartja tiszteletben a jogot, és a szervezetet így nehéz lesz hosszú távon egyben tartani.

Ha a jog tisztelete nem áll helyre Európában, akkor nagyon nehéz lesz az Európai Uniót hosszú távon egyben tartani - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország 20 éve az Európai Unióban című konferencián hétfőn Budapesten.

Gulyás Gergely megnyitó beszédében rámutatott: Magyarország továbbra is világos, határozott politikát visz. Mi úgy gondoljuk, hogy a jogszabályokat be kell tartani. Éppen ezért nagy jelentősége van annak, hogy a következő évek vitáiban a magyar álláspont támogatást kapjon, illetve kellő erővel jelenjen meg például a háború és béke kérdésében - fogalmazott.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: aki békét akar, aki azt akarja, hogy ne folytatódjon az „őrült genderpolitika”, és aki nemet mond a migrációra, annak a kormánypártokra kell szavaznia a közelgő választásokon. – No war, no gender, no migration – idézte a tárcavezető a bornírt orbáni maximát.

Az EU jelenlegi helyzetéről Gulyás Gergely azt mondta, a globális gazdaság többi nagy szereplőjéhez, az Egyesült Államokhoz és Kínához képest Európa kevésbé versenyképes, a globális küzdelemben „messze a legrosszabbul” állt helyt az elmúlt években. 2005 és 2022 között az Egyesült Államok GDP-je 13 ezer milliárd dollárról 23 ezer milliárdra, az Európai Unióé 11 900 ezer milliárd dollárról 16 600 milliárdra, Kínáé pedig 2300 milliárd dollárról 17 500 milliárd dollárra nőtt. – Az a célkitűzés, hogy Európa legyen a versenyképesség és a szabadság legnagyobb és legerősebb térsége a világban, ma sokkal távolabb van, mint amikor a gondolat megfogalmazódott – állapította meg. Magyarország az átlagos uniós életszínvonal 80 százalékánál tart jelenleg, és "jó esély van arra, hogy 2030-ra a 90 százalékot is el tudjuk érni".

A miniszter az év második felében esedékes magyar uniós elnökségről közölte: „mi teszünk szívességet az Európai Uniónak”, mert egy olyan ország biztosít korrekt, kiegyensúlyozott közvetítő szerepet, ahol a normalitás még irányadó, ahol a józan észnek többsége van.

– Bízunk benne, hogy valamivel jobb lesz Európának, mintha más tagállam látná el ezt a feladatot. Magyarország segít az EU-nak, hogy fél évig kicsit jobban menjen – tette hozzá.