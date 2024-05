Meghalt César Luis Menotti

nepszava.hu;

2024-05-06 12:53:00

A legendás argentin szövetségi kapitány, aki 1978-ban első világbajnoki győzelmére vezette hazája futballcsapatát, 85 éves volt.

Nyolcvanöt éves korában elhunyt César Luis Menotti, az 1978-ban világbajnok argentin válogatott szövetségi kapitánya – vette észre a Telex az Argentin Labdarúgó Szövetségnek, a volt Twitteren, az X-en még vasárnap közzétett gyászhírét.

– Menotti 39 éves volt, amikor hazai pályán történetében először vb-címre vezette a nemzeti csapatot. A szakember, akárcsak Lionel Messi, Rosarióból származott, játékosként szülővárosa csapatában, valamint a Boca Juniorsban és a Santosban szerepelt – olvasható az MTI adatbázisában. Az argentin szakember edzői karrierjét a Newell's Old Boysnál kezdte, majd a Huracannal 1973-ban megnyerte az argentin bajnokságot.

A válogatott szövetségi kapitánya 1974-ben lett, ahonnan az 1982-es vb után távozott, aztán a Barcelona vezetőedzőjeként tevékenykedett, a katalánokkal 1983-ban elhódította a Király Kupát. Később többek között az Atlético Madridnál, a Boca Juniorsnál, az Independienténél, a River Plate-nél és a Penarolnál is dolgozott, de edzett mexikói csapatokat is.

With deep pain, we say goodbye to César Luis Menotti, current Director of National Teams and World Champion as coach of Argentina in 1978.



Thanks for your legacy, Flaco. pic.twitter.com/sFinqzM1F0