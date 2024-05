Szalai Anna;

Budapest;körkép;választókerület;önkormányzati választás 2024;

2024-05-07 10:26:00

Kevés az esély a fordulatra Budapest központjában az önkormányzati választáson

Civil indulókkal is tűzdelt mezőnyben kell megküzdeniük az ellenzék nagy része által támogatott polgármester-jelölteknek az V., a VI., és a VII. kerületekben; ezekben két kerületvezetői posztot is jó eséllyel behúzhatnak. A választókerületeket bemutató sorozatunk 1. része.

Az utolsó percig bizonytalan volt, hogy az V. kerületben egyáltalán lesz-e ellenzéki kihívója a regnáló polgármesternek, Szentgyörgyvölgyi Péternek. Már a jelöltállításkor is volt néhány kanyar. Szentgyörgyvölgyi Péter a kerület városüzemeltető cégének igazgatói székéből ült át a polgármesteribe 2014-ben, ahol a belső Orbán-körhöz tartozó Rogán Antalt váltotta. 2019-ben az MSZP jelöltjeként Tüttő Kata jelenlegi főpolgármester-helyettes tett sikertelen kísérletet a kerület meghódítására. A vereség ellenére erős ellenzéki csapat kovácsolódott össze Kovács Alex Gábor önkormányzati frakcióvezetővel az élen, akik egykori jelölő pártjaiktól eltávolodva Tiéd a Belváros néven alkottak pártfüggetlen formációt.

A 2019-ben összellenzéki kompenzációs listáról bejutott Kovács Gábor jó előre bejelentette, hogy versenybe száll 2024-ben. A Momentum azonban saját jelöltet akart, előbb Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettest indította, majd őt visszaléptetve Juhász Péter mögé állt be, aki eredetileg a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal a háta mögött vágott volna neki a küzdelemnek. A Momentum támogatásának hírére azonban a kétfarkúak visszaléptek, helyükre beállt a DK és több más párt is.

Juhász Péter egyébként 2014-ben is indult a polgármesteri posztért a Belvárosban, de alulmaradt, a kerületi képviselőségről pedig lemondott. Hosszas huzavona után a három előválasztást rendező kerületből itt tartották meg utoljára a voksolást. A csekély érdeklődés mellett lebonyolított előválasztáson a DK-s mozgósítással helyzetbe hozott Juhász Péter legyőzte Kovács Alexet, csakhogy elsőre nem sikerült összegyűjtenie a jelöléshez szükséges 300 érvényes aláírást, mivel a leadott 304-ből 45 érvénytelen volt. Juhásznak hétfő délutánig volt ideje pótolni az aláírásokat, és, mint lapzártánk előtt kiderült, ezt meg is tette. A választási szervek este nyilvántartásba is vették, úgyhogy bizonyosan ott lesz a neve a szavazólapokon. Kérdés azonban, hogy ha az aláírásgyűjtés ilyen nehezen ment, akkor mennyi esélye van a váltásra Juhász Péternek az ellenzék számára meglehetősen nehéz terepnek számító V. kerületben.

Szentgyörgyvölgyi Péter mindeközben önkormányzati díjakat vesz át, játszóteret és parkot avat, pályázatot ír ki, pénzeket oszt és tacskókat etet a tenyérből. Mindezt jól dokumentálva: saját közösségi oldala mellett a kerületi újságnak szinte nincs olyan oldala, ahol ne jelenne meg legalább egyszer, de inkább többször a neve vagy a fotója. Orbán Viktor miniszterelnök is fontosnak tartotta sétálni vele a Belvárosban, igaz maguk mellé vették Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltet is.

A Belvárosban újra induló Schmuck Andor – ezúttal a Miénk a Belváros Egyesület jelöltjeként – csupán zavaró tényezőként van jelen, és egy független jelölt is leadta az ajánlásokat. Egyelőre 5 fős a mezőny, de lapzártánkkor még nem került ki, hogy a Mi Hazánk jelöltje végül rajthoz állhat-e.

A Momentum másik fővárosi jelöltje, a Terézvárosban ismét rajthoz álló Soproni Tamás jelenlegi polgármester Juhász Péternél jóval nagyobb esélyekkel indul. Déri Tibor újpesti polgármester pártból való kilépésével ez lett Donáth Anna pártjának a legfontosabb bázisa. A Republikon korábbi elemzése szerint a 2019-ben elődjét, a fideszes Hassay Zsófiát csaknem 15 százalékos különbséggel legyőző Soproninak az ellenzéki oldalon nincs komoly kihívója, csupán Bálint György volt szocialista képviselőt vették estig nyilvántartásba civil jelöltként. (Két független is leadta az ajánlásokat, a Mi Hazánk jelöltjéről pedig később derül ki, rajthoz állhat-e). A józsefvárosi kínai piac utolsó üzemeltetőjeként karriert befutó Bálint Györgyről 2021-ben jogerős ítélet mondta ki, hogy az önkormányzat rovására kötött volna szerződést, erre az MSZP etikai vizsgálatot indított ellene, az ellenzéki képviselők pedig közösen szólították fel lemondásra. Nem tette meg, de kilépett az MSZP-ből. A kormánypárt Kovács Balázs Norbertet indítja, aki az előző országgyűlési választáson egyszer már kudarcot vallott ugyanitt.

Népesnek ígérkezik a mezőny Erzsébetvárosban is. Az ellenzék a jelenlegi polgármester, Niedermüller Péter DK-s politikus újraindulását támogatja, még a Momentummal is meg tudtak állapodni. A DK korábbi európai parlamenti képviselője 2019-ben úgy győzte le a VII. kerületet 2010 óta vezető Vattamány Zsolt fideszes polgármestert, hogy a jelöltek között szerepelt Hunwald György, Erzsébetváros korábbi szocialista polgármestere és Moldován László korábbi LMP-s politikus is. Hunwald most is ringbe száll, ezúttal civilként, már nyilvántartásba is vették. Felkerült a listára két másik helyi egyesületi jelölt, továbbá Terdik Roland a kétfarkúak aspiránsa. Így vélhetően öten is pályáznak majd az ellenzéki voksokra.

A Fidesz ebben a kerületben egy jelenlegi önkormányzati képviselőt indít, Benedek Zsoltot, aki szerint a hetedik kerület lett az új „nyócker”. Utolsó vagyonnyilatkozata szerint a képviselőség mellett tanácsadóként is dolgozó Benedek társadalomtudományi tudományos tevékenységet is folytat a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-nél, amely a kormányzati propagandát nagyrészt állami pénzből itthon és világszerte terjesztő Alapjogokért központ mögött álló magánvállalkozás. A cég az utolsó közzétett beszámolója szerint 1,18 milliárd forintot költött 2022-ben személyi jellegű juttatásokra. Benedek mindenesetre havi 572 ezret kap tőlük. A jelöltséget bevállalta, de aligha kell feladni állásait. Niedermüller Péter az elemzők szerint a népes mezőny ellenére jó eséllyel megtarthatja meg a polgármesteri tisztségét.