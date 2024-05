Juhász Dániel;

per;tanár;kirúgás;Kölcsey Ferenc Gimnázium;Marosi Beatrix;

2024-05-07 11:05:00

Váratlan fordulat jött a kölcseys tanárok perében, az öt pedagógust kirúgó Marosi Beatrix próbálja megúszni a felelősségre vonást

A bírót is meglepetésként érte, hogy már nem Marosi Beatrix a Belső-Pesti Tankerületi Központ törvényes képviselője abban a munkaügyi perben, amit azok a tanárok indítottak, akiket éppen Marosi Beatrix – kinevezett tankerületi igazgató hiányában - a központ szakmai vezetőjeként rúgott ki 2022 őszén a Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, miután többször polgári engedetlenségi akciókban vettek részt.

A tankerületi központ élére ugyanis új igazgatót neveztek ki nemrég, csakhogy erre a tankerület jogi képviselője elfelejtette külön felhívni a bíróság figyelmét a május 7-i tárgyalási napot megelőzően.

A Belső-Pesti Tankerületi Központot már Tóth János vezeti, aki korábban a Dél-Pesti Tankerületi Központnak volt az igazgatója, vagyis a kölcseys tanárok kirúgásában semmilyen szerepe nem volt. Az ügyben érintett Marosi Beatrix továbbra is szakmai vezető maradt, de a jogszabályok szerint ő hivatalosan már nem képviselheti a tankerületet a perben, ezért a bíróság sem idézheti be, legfeljebb tanúként, ha azt a felperesi vagy az alperesi oldal kezdeményezi.

Az új helyzetet a bíróságnak is mérlegelnie kell, ezért a tárgyalást június 13-ára halasztották.

A gimnáziumból öt pedagógust rúgtak ki, köztük a Tanítanék Mozgalom két képviselőjét, Törley Katalint és Palya Tamást. A pert azért indították, mert jogtalannak érzik elbocsátásukat. A váratlan fordulat őket is meglepte, hiszen kedden már az elsőfokú ítélet megszületésére számítottak. A bíróság egyébként továbbra is szeretné meghallgatni Marosi Beatrixot és szembesíteni a per folyamán elhangzott tanúvallomásokkal, de a tankerület szakmai vezetője betegség miatt már több alkalommal sem jelent meg a tárgyalóteremben. Legutóbb március 26-ára idézték be, de ismét egészségügyi okokra hivatkozva maradt távol, amihez utólag orvosi igazolást is csatolt.

A tanárok ügyvédje, Tóth Balázs lapunknak azt mondta, ő sem hallott még olyanról, hogy valakinek egy per közben megváltozik a jogi helyzete, vagyis alperesből tanúvá lép át, ahogy most Marosi Beatrixszal történt. Olyan szabály pedig nincs, hogy a korábbi törvényes képviselőt a bíróság beidézheti, ezért is kell most a bíróságnak megvizsgálnia, ilyenkor mi a teendő. Az eljárási törvények azt sem szabályozzák, hányszor lehet orvosi igazolással távol maradni a tárgyalástól. Az ügyvéd ugyanakkor abban bízik, júniusban már születhet ítélet.