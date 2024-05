Már havi 6,3 milliót keres Orbán Viktor, egyik európai miniszterelnök sem kap ilyen sokat az országa átlagbéréhez képest

P. L.;

2024-05-08 14:15:00

Európai szinten is egyedülálló helyzet.

Immár bruttó 6,3 millió forintot keres Orbán Viktor miniszterelnök havonta, ez európai összevetésben is meglehetősen magas - erről Bucsky Péter, a G7 gazdasági portál munkatársa beszélt az RTL Reggeli című műsorában.

A kormányfő eddig sem alacsony bére annak a néhány éve hozott jogszabálynak köszönhetően emelkedett tovább, amely minden évben az átlagbér szorzatában állapítja meg a parlamenti képviselők fizetését. Egy átlagos országgyűlési politikus esetében ez háromszoros szorzót jelent, ez a bruttó 571 ezer forintos átlagfizetés mellett havi bruttó 1 millió 713 ezer forint. Orbán Viktor azonban ezen felüli fizetésemelést kapott, azóta pedig a havonta neki járó összeg csak tovább gyarapszik.

Mindez annak fényében is szembetűnő, hogy - amint arra a G7 munkatársa is utalt - az ország bérszínvonalának emelkedése távolról sem ilyen dinamikus. Ez abból is jól látszik, hogy az európai országok átlagbéreihez viszonyítva Orbán Viktor keres a legjobban a miniszterelnökök közül, vagyis Magyarországon a legnagyobb a különbség az életszínvonal és a miniszterelnök keresete között. Tehát bár Olaf Scholz német kancellár fizetése kétszerese Orbán Viktorénak, a német átlagfizetés a háromszorosa a magyarénak, vagyis a különbség arányaiban jóval kisebb az ország vezetőjének a fizetése és az átlagbér között.

A műsorban az is szóba került, hogy a magas fizetések ellenére az országgyűlési képviselők sokszor teljesen komolytalan vagyonnyilatkozatokat adnak le. Maga Orbán Viktor például hivatalosan évekig egy árva forint megtakarítással sem rendelkezett és idén sem vallott be túl sokat. A szakértő szerint felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire gazdálkodnak jól a honatyáink, ha ilyen magas fizetésekből sem sikerül érdemben félretenniük.

Bucsky Péter arról is beszélt, hogy Oroszországban van még hasonlóan abszurd helyzet: miközben Vlagyimir Putyin orosz vezető vagyonát megközelítőleg 70 milliárd dollárra becsülik, hivatalosan ennek a töredékét sem vallja be.

A beszélgetésben az is szóba került, miért van az, hogy a legszegényebb országoknak vannak a leggazdagabb politikusai. A G7 újságírója szerint ez sok esetben a társadalmi hozzáállástól függ, fejlettebb és kevésbe fejlett országokban a lopást kevésbé tolerálják.