Varga Péter;

űrszonda;

2024-05-10 07:50:00

Hold körüli pályára lépett a titokzatos kínai szonda

A Chang’e 6 meg nem nevezett célból svéd, olasz, francia és pakisztáni rakományt is visz magával, de a témával foglalkozó szakemberek, újságírók azt is kiszúrták a fotókon, hogy a landoló egység oldalára egy kis szürke, nem tisztázott mibenlétű és célú objektum is fel van erősítve.