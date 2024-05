Halált okozott Szolnokon egy lakástűz, amelyben lomok lángoltak

nepszava.hu;

lakástűz;Szolnok;károk;halálos áldozat;szomszéd;

2024-05-09 18:00:00

A tűzoltók az eleve romos épületben már csak az áldozat összeégett holttestét találták.

Kigyulladt egy lakóház Szolnokon csütörtökön kora délután, s bejelentésre az érintett romos családi házhoz három járművel vonultak a tűzoltók; a hatvan négyzetméteres, egyszintes családi ház teljes terjedelmében égett, az épület tetőszerkezete is lángolt, sőt be is omlott – számolt be az tűzesetről honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). A tűzoltók az egy órán át tartó oltási munkálatok közben egy hatvanas éveiben járó férfi összeégett holttestét találták meg a helyszínen.

– A ház udvarán felhalmozott lomok háromszáz négyzetméteren égtek, a tűz még a szomszéd telken lévő öt négyzetméteres tűzifatárolóra is átterjedt. A tűz keletkezési okának feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít – áll a hivatalos közleményben.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a lakástüzek tíz százaléka hozható összefüggésbe szeméttel, általában a házban vagy a kertben felhalmozott lomok miatt keletkezik tűz. – Az épületben és környékén lévő hulladék nemcsak a tűz keletkezésének veszélyét növeli, hanem a menekülés lehetőségét is rontja. Otthonunk tisztán tartása tűzvédelmi szempontból is fontos – tette hozzá az OKF.