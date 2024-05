Eddig tartott a győzelem az infláció fölött

Papp Zsolt;

infláció;

2024-05-11 19:20:00

Úgy tűnik, mégsem nyerte meg a kormányzat az infláció elleni háborút, a győzelem átmeneti volt.

Pont, ahogy arra számítani lehetett, megtört a 14 hónapja folyamatosan tartó inflációcsökkenés. A KSH szerint áprilisban 3,7 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. Ugyan az erősödés most még minimális, az elemzők egyöntetű véleménye szerint májusban már 4, az év végén pedig 5- 6 százalék közötti árindexet várhatunk. Majd, ha minden jól megy, nem érik újabb (ár)sokkok a magyar gazdaságot, 2025 elején újra csökkenhet. Mint arra még sokan emlékeznek, tavaly januárban 25,7 százalékon tetőzött az infláció, ám azóta az árak emelkedése egy év leforgása alatt hatalmasat fékezett: 2024 január elején már csak 3,8 százalék volt az éves árindex. Január óta gyakorlatilag ezen a szinten fagyott be az infláció, márciusban volt a mélypont 3,6 százalékos éves átlagos áremelkedéssel, erre jött most egy kis emelkedés.

A KSH szerint egy év alatt az élelmiszerek ára mindössze egy százalékkal nőtt, ezen belül viszonyt nagy a szórás.

A korábban ársapkás cukor 30,4 százalékkal drágult, a büféáruk 9,6 százalékkal a csokoládé, a kakaó 9,2 százalékkal, sertéshús 9,2 százalékkal lett drágább 2023 áprilisa óta.

Ugyanakkor tojás ára 20,3, a liszté 19,7, a száraztésztáé 12,5, lett alacsonyabb. A szeszes italok, dohányáruk 3,8, a háztartási energia 4,5 százalékkal lett olcsóbb. Ugyanakkor a szolgáltatások ára átlagosan 9,5 százalékkal nőtt, ez húzta fel az inflációt. A szolgáltatásokon belül a lakbér 14, a lakásjavítás-, és karbantartás 10,7, a járműjavítás-, és karbantartás 10,1, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 9,8, a sport-, és múzeumi belépők 8,2, az üdülési szolgáltatások 5,4 százalékkal kerülnek többe, az utazás munkahelyre, iskolába 21,7 százalékkal kevesebbe került – ez utóbbi a vármegye-bérelt rendszer bevezetésnek köszönhető.

A KSH adatai szerint egy hónap alatt 0,7 százalékkal emelkedtek az árak, ezen belül az élelmiszerek 0,3 százalékkal drágultak. Havi szinten az inflációt az üzemanyagok drágulása mellett a szolgáltatások magas havi árindexe húzta fel, azonban egyik tétel sem okozott igazán meglepetést. A szolgáltató szektorban jellemző visszatekintő átárazások már az előző hónapban is megdobták a havi indexet, áprilisban ez a folyamat folytatódott. A háztartási energia esetében jelentős 2,4 százalékos havi csökkenést mutatott ki a KSH, ami a módszertanból fakadó technikai hatás, az árak nyilvánvalóan sem a gáz, sem az elektromos áram esetében nem változtak – elemezte a friss adatokat Trippon Mariann. A CIB Bank vezető elemzője szerint az április adat a kilátásokat nem módosította érdemben.