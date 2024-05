Levelet kapott a Momentum, amely szerint a bonyhádi polgármesternek a helyi boltban privát pénztárosa van

P. L.;

Úgy tűnik, vannak egyenlők és vannak egyenlőbbek.

Levelet tett közzé a Momentum bonyhádi polgármesterjelöltje, Száraz Zoltán. E szerint a város fideszes polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi olyan kiváltságokat élvezhet a helyi boltban, amilyenek a nép egyszerű gyermekeit nem illetik meg.

A beszámoló arról szólt, hogy néhány napja éppen a helyi SPAR-ban álltak sorba az emberek délután 5 óra körül, amikor egyikük arra lett figyelmes, hogy csak a polgármester kedvéért kinyitottak egy új kasszát, majd amikor végzett, be is zárták azt.

„Sokan voltunk, nyilván mindenki sietett haza munka után, család ilyesmi. Körülbelül tízen lehettek előttem a pénztárnál (kisgyerekesek és öregek is), amikor egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy polgármester asszony határozott léptekkel egyenesen előre siet. Beáll egy zárt kassza elé. Oldalra néz, a szomszéd pénztárban dolgozó nőnek biccent. Az rögvest értesíti az üzletvezetőt és azonnal ott terem egy kipihent pénztáros. Kinyitja a kasszát csak Filónénak. Amikor megláttam, hogy beült a pénztáros, át akartam állni Filóné mögé, de a pénztáros rám szólt, hogy ne álljak oda, mindjárt bezár. Így is lett. Filóné áruit átcsekkolta és már hussant is vissza a bolt mélyére. Méltatlankodva néztem körül, de egy kedves vásárlótárs ”megnyugtatott„, hogy ez itt így szokás” - áll a levélben.

A szerző fel is háborodott, hogy mégis miért lenne ez így szokás, hiszen biztosan mindenkinek vannak egyéb teendői. Hozzátette, nem sokkal később szintén tanúja volt ugyanennek a jelenetnek. „Nem arra szégyen, aki a jogtalan előnyt adja, mert lehet üzleti megfontolás vagy ilyesmi, hanem arra szégyen, aki elfogadja. De legalább ne mondaná magát demokratának az, aki ilyent művel, mert egyszer leszakad az álmennyezet” - hangzik a levél.