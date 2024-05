Nem vonják vissza a Cseppkő Gyermekotthon igazgatójának kitüntetését a pedofil nevelő miatt

P. L.;Á. Z.;

Budapest;kitüntetés;visszavonás;Cseppkő Gyermekotthon;

2024-05-11 14:48:00

Amikor a pedofília gyanúja felvetődött az egyik nevelővel szemben, a 2010-ben kinevezett Herczeg Krisztián még nem volt a Cseppkő Gyermekotthon igazgatója. Az ügyben ő kezdeményezett eljárást, méltatlan is lenne párhuzamot vonni a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon ügyével – érvelt a Magyar Hang kérdésére Kiss Ambrus budapesti főpolgármester-helyettes, miért nem akarja visszavonni a főváros azt a Bárczy István-díjat, amelyet 2021-ben adományozott Herczeg Krisztiánnak. Ebben az elismerésben részesült Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofíliáért elítélt igazgatója is.

A Népszava számolt be elsőként arról, hogy Herczeg Krisztián annak ellenére kapta meg a Bárczy István-díjat 2021-ben, hogy kiderült, két kislányt is rendszeresen hazavitt egy nevelő a fővárosi Cseppkő Gyermekotthonból, ráadásul több kollégája már hónapok óta tudott arról, hogy a nevelő „ölbe veszi, szájon csókolja a lányokat”, birkózik velük, az ágyukban aludt az otthonban, „de arra is volt példa, hogy együtt fürdött velük”. Ez egy külső szakértők által írt, 2011. február 24-re elkészült jelentésből derült ki, amelyet lapunk más dokumentumokkal együtt közérdekű adatigényléssel kikért a fővárostól. Kiderült az is, hogy az érintett dolgozó esetében nem indult fegyelmi eljárás, közös megegyezéssel távozott a gyermekotthonból, a rendőrség pedig „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást. Így az illető most bárhol dolgozhat, nincs priusza.

Kiss Ambrus arra nem adott egyértelmű választ a Magyar Hangnak, hogy ha rajta múlna, most is átadná-e a kitüntetést Herczeg Krisztiánnak. A díjat a fideszes Láng Zsolt felterjesztésére adták oda, aki ma már ezt nem tudná megtenni, hiszen nem a közgyűlés tagja már. Hipotetikus játékba pedig nem akar belemenni - mondta a főpolgármester-helyettes.

Egyebeket tekintve Kiss Ambrus azt mondta: „Nyilván a bicskei ügy ráirányította a figyelmet a gyermekvédelemre, arra, hogy sok teendőnk van még, s éppen a napokban megalakult a Fővárosi Áldozatvédelmi Fórum, amelyen sok civil szervezet, a kerületek és a kormány, a rendőrség képviselői is jelen voltak, és nemcsak a gyermekvédelemben, de kapcsolati erőszakban érintettek védelme érdekében is jött létre. Bár a fővárosi önkormányzathoz már nem tartoznak gyermekvédelmi intézmények, de abból a szempontból teendőnk van, hogy ezeknek a szereplőknek a koordinációját elősegítsük.”

A főpolgármester-helyettes elmondta azt is, hogy hogy a fórumnak két munkacsoportja lett, negyedévente fognak ülésezni. Az egyiken a konkrét eseteket fogják megbeszélni, a másik a szakmaközi ajánlásokkal fog foglalkozni elsősorban. További lépésként létrehoznak egy intézményt célzottan a szerhasználó, hajléktalan fiataloknak, továbbá bekapcsolódnak az Utcáról Lakásba Egyesület programjába, akik számára az influenszertüntetésen indult adománygyűjtés. Emellett felajánlottak további két lakást is az egyesületnek.