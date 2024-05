Deutsch Tamás elmegy a köztévés vitára

nepszava.hu;

2024-05-11 22:22:00

Úgy tűnik, a néhány napja még elképzelhetetlen EP-listavezetői vita az állami tévében valósággá válik, de annak alaphangját megadhatja a kormánypárt útszéli stílusa.

Deutsch Tamás vállalja a köztévés vitát Magyar Péterrel és a többi listavezetővel, és mint üzente: „Lehet jönni diktafonnal, nadrágszíjjal” – számolt be riportjában az RTL Híradó arról, hogy mit válaszolt kérdésükre a Fidesz sajtóosztálya.

Amint arról a Népszava is beszámolt, először Magyar Péter országjárásának miskolci állomásán jelentette be, hogy tíz napot ad a közmédia vezetőinek, hogy vitát rendezzenek az EP-listavezetők között, és arra hívják meg őt is, különben tüntetést szervez a Kunigunda útjára. Erre másnap az MTVA hírhamisító vezérigazgatója először azt közölte, hogy nem enged semmiféle zsarolásnak, és Magyar Pétert „az emberek érdekében” semmilyen vitára nem fogja meghívni.

Nem sokkal később Dobrev Klára ismertette a Facebookon, hogy a DK levelére az MTVA mégis rendez vitát, igaz a közzétett levélben az állt, hogy a pártelnökök kapnak meghívót. Ezt írta felül, hogy Magyar Péter még péntek este közzétette, hogy bár aláírás nélkül, de megkapta a közmédiás meghívót a vitára.

Az RTL Híradó szerint a Tisza Párt listavezetőjén, Magyar Péteren és Dobrev Klárán (DK-MSZP-Párbeszéd) kívül eddig a Momentum listájának élén álló Donáth Anna, és most Deutsch Tamás (Fidesz-KDNP) jelezte részvételét a köztévés vitán, amelynek időpontja egyelőre nem ismert.