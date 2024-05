Újjáéledt harcok, pislákoló remények

Gál Mária;

Izrael;Benjamin Netanjahu;tüntetés;Gázai övezet;

2024-05-12 18:30:00

Újabb heves hétvégi tiltakozást váltott ki Izraelben a múlt héten előrelépés nélkül lezárult kairói tűzszüneti tárgyalások kudarca.

A gázai palesztin terrorszervezetek fogságában még mindig mintegy 138 izraeli túsz van, akiknek hozzátartozói a Netanjahu-kormányt és magát a miniszterelnököt teszik felelőssé a kudarcért. A hozzátartozókat aggasztja, hogy már 38 túsz halála bebizonyosodott, a többiek sorsa ismeretlen, de a Hamász vezetői az új túsz- és fogolycsere tárgyalások kezdetén azzal utasították el Izrael kérését, amely első lépésben 40 túsz szabadon bocsátását követelte, hogy nem tud ennyi túszt előállítani. A múlt héten a terrorcsoport által jóváhagyott, de Izrael által elutasított tűzszüneti javaslatban például első körben az Izraelben bebörtönzött palesztin foglyok, köztük a Hamász által megjelölt elítélt terroristák elengedéséért cserében csak túszok holttesteit adnák ki.

Mindez egyre nagyobb pánikot kelt a hozzátartozók körében, akik közül szombaton este többen – emberi jogi aktivistákkal karöltve – összebilincselték magukat egy tel avivi autópályán. Több ezren csatlakoztak a túszok szabadulásáért és Izrael „Netanjahutól való függetlenítéséért” tüntető tiltakozókhoz. Nyilatkozatuk szerint Netanjahu a megállapodás akadálya, bársonyszékének megtartásáért áldozza fel a túszokat, neki köszönhetően „Izrael állam elszigetelődik a világban segítség és biztonság nélkül, miközben 132 túsz haldoklik a Hamász fogságában”. Hozzátették: Netanjahu irányítja Izrael legsikertelenebb és legtöbb áldozattal járó háborúját, 128 nap hadviselés után a Hamász vissza tudott térni az Izrael által korábban megszállt területek irányításához, és továbbra is rakétákat lő ki, és százezrek kényszerültek elhagyni otthonukat. A rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe.

A Hamász valóban továbbra is képes nemcsak rakétákat kilőni Izraelre, hanem több korábban az IDF által megtisztítottnak tartott területet is újra kontrollálni. Ezért több észak-gázai településen is újrakezdődtek a harcok, amellett, hogy Rafnál folytatódik az izraeli hadsereg korlátozott, világszerte bírált hadművelete. A Hamász többek között Rafahból is lőtt ki rakétákat az elmúlt napokban, célpontjai között volt nemcsak az IDF, hanem a humanitárius segélyeket fogadó Kerem Shalom határátkelő is.

Az izraeli média idézte az Al-Araby Al-Dzsadid lapnak nyilatkozó egyiptomi és amerikai, a tűzszüneti tárgyalásokon részt vevő forrásokat, akik szerint a tárgyalások még nem értek véget, valószínűleg hamarosan újabb fordulóra kerül sor, a felek közötti közvetítésre irányuló erőfeszítések a túszok szabadon bocsátására éjjel-nappal folytatódnak, az amerikai kormány megpróbál nyomást gyakorolni Izraelre. Washington a rafahi hadművelet leállításáért is folytatja a nyomásgyakorlást – múlt héten 3500 bomba leszállítását állították le, az azonban egyelőre nem tisztázott, hogy az amerikai fegyverembargó csak a rafahi hadműveletre korlátozódik vagy a teljes gázai hadműveletre.

Az IDF folytatja a rafahi hadművelet kiterjesztésének előkészítését, közlésük szerint hat nap alatt már 300 ezer gázai lakost evakuáltak az ottani harci zónából. Rafahban azonban közel 1,3 millió ember zsúfolódott össze iszonyatos körülmények között, romba döntött otthonaikba nem térhetnek vissza, a menekülttáborok zsúfoltak és nincs kapacitás ennyi ember befogadására.