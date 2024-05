Kényszergyógykezelésre ítélnék a nőt, aki megfojtotta a nevelőanyját a II. kerületi Bimbó úton

Á. B.;

gyilkosság;II. kerület;kényszergyógykezelés;

2024-05-12 14:05:00

Kóros elmeállapota miatt nem büntethető.

Az orvosszakértő szerint kóros elmeállapotú, ezért nem büntethető az a nő, aki 2023 tavaszán megfojtotta 75 éves nevelőanyját a II. kerületben - tudta meg az RTL híradó.

A gyilkosság egy évvel ezelőtt történt a Bimbó úton. A holtest felfedezése után a rendőrök gyanúja szinte azonnal 32 éves nevelt lányára terelődött, akit gyorsan elfogtak.

Kihallgatásán azt mondta, azért érkezett a lakásba, hogy megölje az édesanyját, mivel nagyon mérges lett rá. Tette előtt pedig annyit mondott, „rám nézett és szemmel vert és azonnal éreztem az ideget”. Kislánya a szomszéd szobában volt az emberölés ideje alatt.

Később megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat, az elkövetéskor viselt ruháit elégette, majd kidobta az ablakon, de fennakadt egy fán. A Fővárosi Főügyészség a bűncselekmény elhárítására idős kora miatt korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be a nővel szemben vádiratot. Ezért alapesetben akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható lenne, ám jelen esetben az elkövető kóros elmeállapotú - ez pedig büntethetőséget kizáró ok. Mindez azt jelenti, hogy a vádlott Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerülhet határozatlan ideig, ahol félévente felülvizsgálják állapotát. Így amennyiben a későbbiekben javulást érnek el, akkor megszüntethetik fogvatartását.