Sztrájkok árnyékában indul a 77. Cannes-i Filmfesztivál

Csákvári Géza;

Cannes-i Filmfesztivál;Metoo;

2024-05-14 09:07:00

Leginkább Francis Ford Coppola legújabb, Megalopolis című filmjét várják.

Quentin Dupieux A második felvonás (Le Deuxième Acte) művével indul kedden este a világ legfontosabb mozgóképes versenyének 77-dik kiadása a dél-franciaországi Cannes-ban. Az „őrült francia rendező” - aki Mr. Oizóként zenészként is ismert - abszurd filmjeivel abszolút különutas alkotó, aki egyben igen termékeny is: tizenhét év alatt tizenhárom egészestés művet készített, melyek mindig másképpen szürreálisak. A második felvonás sztorija a leírás szerint: Florence őrülten szerelmes Davidba, akit be akar mutatni az apjának. David azonban nem vonzódik hozzá, és jobban szeretné a barátja, Willy oldalán látni a nőt. A szereplők egy étteremben találkoznak a semmi közepén. Hogy ez miként manifesztálódik, később mindenképpen megírjuk, most csak annyi biztos, hogy a vörös szőnyegen a rendezőt Léa Seydoux, Vincent Lindon és Louis Garrel erősíti majd.

Már, ha nem lesz előtte botrány, mert a francia lapok értesülései szerint a nyitónapon #MeToo aktivisták fognak demonstrálni és megneveznek tíz színészt, rendezőt és/vagy producert, akiket szexuális abúzussal vádolnak.

A Le Figaro értesülései szerint a teljes francia filmipar „hideg verítékben úszik” és még a nemzetközi stábok is stábok rettegnek, hogy az ünnep rémálommá válik. A cannes-i ügyvezető elnök, Iris Knobloch elismerte a lapnak, hogy felbérelt egy ügynökséget, hogy felkészüljön a „válságkommunikációra”. A fesztivál csapata és a válságkezelő cég állítólag eseti alapon dolgozott ki forgatókönyveket arra vonatkozóan, hogyan kezeljék az esetleges vádakat, mivel a fesztiválnak nincs hivatalos protokollja a szexuális zaklatással és visszaéléssel vádolt vendégek kezelésével kapcsolatban. A Figaro jelentése szerint a fesztivál az esetleges vádak súlyosságától függően a filmeket kivehetné a versenyből, vagy a vörös szőnyegről visszahívhatná a vádlott szakembereket. Filmipari híresztelések szerint a tízes listán – már amennyiben nyilvánosságra hozzák – szerepel majd versenybe válogatott alkotó, sőt még Oscar-díjas is. Mindenesetre mi most nem fogunk találgatni.

Nem ennyire botrányszagú hír, de a Sous les écrans, la dèche (A képernyők alatti szemét) nevű munkás-szakszervezet is sztrájkot hirdetett a mai nappal kezdve, ez pedig a fesztiválon közreműködő nem állandó dolgozókat, azaz a szerződött szabadúszókat érinti: a szervezet hangsúlyozta, hogy a sztrájk célja nem a fesztivál leállítása vagy a Cannes-ban bemutatandó kerülő filmek károsítása, hanem inkább az eljárás „megzavarása”. Mivel Cannes-ra a teljes világ figyel, az izraeli és ukrajnai konfliktusokra is lesznek civil reakciók. Egyszóval, háborús körülményekre számít mindenki.

A hivatalos versenyprogram amúgy csodálatosnak ígérkezik. A görög Jorgosz Lanthimosz nemrég még az Oscar-díjátadón ült a Szegény párákkal, a Croisette-n már a következő filmjével, a Kind of Kindness-szel lesz ott a vörös szőnyegen, természetesen most is Emma Stone-al a főszerepben. Jacques Audiard az Emilia Perez című zenés melodrámával drámával érkezik, melynek két főszereplője Zoe Saldana és Selena Gomez. Paul Schrader pedig Richard Gere-el érkezik a Kisvárosi gyilkosság (Russel Banks regénye) újabb verziójával, mely az Oh, Canada címet kapta. Az egyik legnagyobb figyelmet a Croisette-en Ali Abbasi rendező The Apprentice című filmje keltheti fel, amelyben Sebastian Stan Donald Trumpot alakítja: az életrajzi film az 1970-es és 80-as évekbeli ingatlanvállalkozói időszakát vizsgálja.

Abban nincs vita, hogy a fesztivál legjobban várt filmje az ötszörös Oscar-díjas és kétszeres Arany pálma díjas Francis Ford Coppola saját zsebből finanszírozott Megalopolisa. A művet amúgy a napokban a legfontosabb független vevőknek adták el Európa öt legjelentősebb területén. Németországban és az összes német nyelvű területen, beleértve Svájcot és Ausztriát is, a Constantin Filmnek, Olaszországban az Eagle Picturesnek, Spanyolországban a Tripicturesnek, Nagy-Britanniában pedig az Entertainment Film Distributors Limitednek értékesítették a jogokat. A múlt héten jelentették be a Le Pacte franciaországi forgalmazó céggel kötött megállapodást. (Magyar forgalmazóról még nincs hír.) A film 16-án, csütörtökön debütál Cannes-ban, és a vörös szőnyegen Coppolát Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, D.B. Sweeney és Dustin Hoffman kíséri el.