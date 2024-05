Vitézy Dávid: Karácsony Gergely hajlandó kiállni vitázni, Szentkirályi Alexandra nem

nepszava.hu;

2024-05-14 07:50:00

Úgy tűnik lesz főpolgármester-jelölti vita a Partizánon. Csak éppen Szentkirályi Alexandra nélkül.

Élő vitát rendez május 31-én a Partizán, amely már egy ezzel kapcsolatos Facebook eseményt is létrehozott.

Az biztosnak tűnik, hogy a vitán ott lesz Vitézy Dávid és Karácsony Gergely is, előbbi szerint azonban Szentkirályi Alexandra nem vállalta a szereplést, "illetve csak azzal a feltétellel, ha a város szerinte valódi vezetőjeként Gyurcsány Ferenc is eljön". Mint Vitézy megjegyezte, "ha csak ezen múlik, tőlem akár hozhatja is."