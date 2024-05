Új Mol-gyárat avattak, Hernádi Zsolt megkérte Orbán Viktort, hogy adjon át valamit az EU vezetőinek

Marnitz István;

2024-05-14 20:04:00

Közeledik a választás, nem számít, hogy a tiszaújvárosi poliolüzem várhatóan csak 2024 második felében kezdheti a termelést.

Kedden Orbán Viktor jelenlétében, az eredeti tervekhez képest több mint két év csúszással átadták a Mol új tiszaújvárosi poliolüzem-egységét. A tervek szerint a gyár évi 200 ezer tonna terméket állít elő. A poliol olyan tartós műanyagtárgyak alapanyaga, mint az ágymatrac, az autóülés, a házszigetelés vagy a sportcipőtalp. Az első, 2017-es megállapodáskor még egymilliárd dollárosra tett költségek végül a 2022-es, 1,3 milliárd eurós - mai áron ötszázmilliárd forintos - szinten álltak be. Ez a Mol valaha volt legnagyobb saját beruházása. A 300 munkahelyet teremtő fejlesztéshez a kormány 2018-ban mai áron 15 milliárdos vissza nem térítendő támogatást, valamint 36 milliárdos adókedvezményt nyújtott. (Így egy munkahelyre 169 millió forint állami támogatás jut.)

Orbán Viktor ünnepi beszédében a csúszás okát a járványban és a háborúban jelölte meg. A magyar gazdaság sokat köszönhet a Molnak és Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatónak - hangsúlyozta. A csoportot a termékpaletta színesítése és összetettsége, illetve a külföldi befektetések miatt is dicsérte. A kivitelezésért köszönetet mondott a német Thyssenkruppnak is.

További ezermilliárdok, ha hagyják

Az elsőként felszólaló Hernádi Zsolt úgy vélekedett, hogy a háború miatti ipari energiaárak és az uniós klímapolitika miatt rohamosan esik az uniós - és így a magyarországi - gyártók más térségekhez viszonyított versenyképessége. További ezermilliárdokat terveznek beruházni, ha hagyják - fogalmazott. Arra kérte Orbán Viktort, uniós vezetőtársait győzze meg, az ipar nem probléma, hanem megoldás. Úgy tűnik, ez a kérés meg is hallgattatott, a kormányfő később hasonlóképp vélekedett.

A beruházást üdvözölte Koncz Zsófia, a térség fideszes parlamenti képviselője, az energiaügyi tárca miniszterhelyettese is, elsősorban a Mol a térségre gyakorolt kedvező hatását ecsetelve. Köszöntőjében elismerően szólt az Orbán-kormányról Ilse Henne, a Thyssenkrupp AG igazgatósági tagja is.

Felannyi dolgozó, nemzetközi lezárások

A több gyárból álló új egység 2023 végére vált szerkezetkésszé - tudtuk meg a bejárás során Szűcs György igazgatótól. Jelenleg a próbaüzem zajlik; a kereskedelmi célú termelés várakozásai szerint ez év második felében indulhat. A kétéves csúszás egyértelmű okaként az igazgató a Covid-járványt jelölte meg. Emiatt például a kivitelezésben a szükséges 4 ezer helyett csak körülbelül 3 ezer dolgozó vehetett részt, de a nemzetközi lezárások az üzleti tárgyalásokat is hátráltatták. A beruházási összeg 75 százaléka a Thyssenkruppot illette meg. Később tervezik a műanyaghulladékok visszavételét is. Az új üzemcsoport alapanyagai szinte kizárólag a cégcsoporton belülről származnak - hangsúlyozta.

Megkeresésünkre üdvözölte a fejlesztést Fülöp György, a település polgármestere is, aki 2019-ben a Tiszaújvárosi Lokálpatrióták és az MSZP közös jelöltjeként nyert és aki most csak az egyesület színeiben újrázna. Hálájának szívesen hangot adott volna köszöntőbeszéd formájában is - tette hozzá. Egyszersmind köszönetet mondott a város lakóinak, akik évekig feszültségmentesen éltek együtt a kivitelezést végző, több ezer, soknemzetiségű vendégmunkással. Lapunk kérdésére Medgyessy Péter egykori szocialista miniszterelnök, a telephelyet üzemeltető Mol Petrolkémia felügyelőbizottsági tagja szintén elismerését fejezte ki.

Iparági forrásaink szerint az ünnepséget akár rendezhették volna az éles üzem indulásakor is. Igaz, a választások közeledtével Orbán Viktor nem először adott át tényleges indulás előtti gyárat.