V. Naszályi Márta: Felkészítettem a gyerekeimet egy TEK-es házkutatásra

Szalai Anna;

ellenzék;V. Naszályi Márta;önkormányzati választás 2024;

2024-05-16 10:25:00

Dávid és Góliát küzdelme ez, amelyben a Rogán-művek teljes fegyvertárát bevetik – mondta V. Naszályi Márta párbeszédes politikus, aki a a Fidesz által ostrom alá vett I. kerületben újrázna ellenzéki polgármesterként.

Lassan másfél éve áll a bál az I. kerületben. A két volt jobbikos átállásával, illetve az időközi választáson elért fideszes győzelemmel az ellenzéki előny elolvadt. A kormánypárti többség szinte minden polgármesteri indítványt leszavaz. Működőképes még az önkormányzat?

Csak a testületi üléseken és a Fidesz-médiában áll a bál. A kerületi intézményrendszer működését ez nem befolyásolja. A fejlesztésekre viszont valóban hat ez a cirkusz. A fideszes képviselők minden projektet megakasztanak, mondván a legkisebb siker is az én választási esélyeimet növelné. Meg is mondták, hogy június 9-e után megcsinálják ezeket. Vagyis nem a projektekkel van bajuk. Ilyen például a Horváth kert fejlesztése, a Csalogány utcai előtti parkoló rendezése.

A Fidesz és a hozzájuk csapódott volt ellenzéki képviselők gyakorlatilag az összes bizottságot és a kerületi az újságot is bekebelezték. Maradt még mozgástere?

A bizottságokat valóban elfoglalták és létrehoztak egy új médiacéget, amibe bepakolták a Várnegyed újságot, valamennyi kommunikációs jogot és persze a forrásokat is. Így most az a különös helyzet állt elő, hogy a kerület lapja a kerület választott polgármesterének gyalázásáról, illetve a kormánypárti jelölt dicsőítéséről szól.

Politikai elemzők ebben a kerületben látnak legkevesebb esélyt az újrázásra. 2019-ben kevesebb mint egy százalékkal győzött összellenzéki jelöltként. Milyen eredményre számít most az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd támogatásával a háta mögött?

Bízom a győzelemben. A közvélemény-kutatások is a mi határozott előnyünket mutatják. De nem dőlünk hátra, ez egy kiélezett verseny lesz. Minden ellenzéki szavazónak, aki azt akarja, hogy a Fidesz ne vegye vissza a kerületet és ne mutyizza szét a maradék ingatlanvagyont, el kell mennie szavazni és mellénk húzni az ikszet. 2019-ben is három jelölt volt, a függetlenként induló polgármester-jelölt 4 százalékot vitt el, de így is meg tudtuk törni a Fidesz 21 éves uralmát a kerületben. Most előnyösebb a helyzetünk, hiszen megmutathattuk az itt élőknek, hogy milyen egy átlátható működésű, korrupciómentes önkormányzat, ahol a fejlesztésekről nem a NER érdekek mentén, hanem a lakosság bevonásával döntenek.

A Fidesz a volt Fidelitas elnököt, Böröcz Lászlót indította, aki nagy erőkkel vetette bele magát a küzdelembe. Mintha fegyvertelen lenne vele szemben.

Dávid és Góliát küzdelme ez, amelyben a Rogán-művek teljes fegyvertárát bevetik.

Böröcz László mellett áll a fővárosi kormányhivatal Sára Botond vezetésével, amely folyamatosan akadályozza a munkákat, a Fidesz mellé áll jogsértő ügyekben is. A Fidesz a megszerzett többséget nem arra használja, hogy a kerületben élők helyzetét javítsa, hanem arra, hogy a kerület ellenzéki vezetését ellehetetlenítse és minden pénzt és hatalmat maguk alá gyűrjön. Ugyanazt csinálják itt kicsiben, amit a NER nagyban. De én itt lakom, volt iskolatársaim, hittanos társaim is itt élnek, az utcán megállítanak az emberek, megvitatjuk a dolgokat. Böröcz és csapata azonban kívülálló.

A jelenleg éppen Józsefváros polgármester-jelöltjeként kampányoló és szabadságon lévő Sára Botond által vezetett kormányhivatal számos esetben elmarasztalta az önkormányzatot. Ön válaszul pert indított, mondván törvénysértően jártak el. Mire elég ez?

A kormányhivatal egyik jogsértő intézkedése miatt fordultunk bírósághoz, amely nekünk adott igazat és megsemmisítette a döntést. Emellett Polt Péter legfőbb ügyészhez és Navracsics Tibor közigazgatási miniszterhez fordultunk a főispán jogsértései miatt. Az ugyanis nem tartható, hogy a törvényesség őre politikai aktorként lép fel. Polt Pétertől azt a választ kaptuk, hogy vizsgálja az ügyet. A kormányhivatalok működésével az a baj, hogy az intézkedésekkel szemben nincs fellebbezési lehetőség. Egyetlen esetben volt erre módunk, akkor éltünk is vele.

Az ellenzéki esélyeket rontja, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is beszállt a versenybe, egy volt rendőrtisztet indít ön ellen, akinek éppen a csatározások megszüntetése a fő ígérete. Ez elég jó hívószónak tűnik.

A ciklus első három éve békében telt el. A Fidesznek még módosítói sem igen voltak az előterjesztéseimhez. Ez akkor változott, amikor megérezték a hatalom szagát.

A kutyapárti szavazóknak lehetőségük van a párt európai parlamenti és a fővárosi listájára szavazni, ami mandátumot hozhat. A kerületi polgármester és egyéni képviselő-jelölti szavazatoknál ez nincs így, a Fidesz esélyét viszont növelheti. Bízom benne, hogy a kutyapárti szavazók mindezt mérlegelve, kellő tudatossággal voksolnak majd.

A választási szövetségből ezúttal kimaradó LMP helyi országgyűlési képviselője, Csárdi Antal elég sommásan úgy ítélte meg a helyzetet, hogy Böröcz és ön is nagyon gyenge jelöltek. Miből táplálkozhat ez a rossz véleménye?

Igazából nem tudom, hiszen a testületi ülésekre, közmeghallgatásokra nem jár, így legfeljebb a sajtóból tájékozódhat, ami a fentebb említettek miatt nem feltétlenül a legtisztább forrás. Az viszont, hogy egy zöld párt egy regnáló és sikeres zöld párti főpolgármester ellen fideszes jelöltet indít, felvet kérdéseket az LMP ellenzékiségével kapcsolatban.

Egymást érik a fideszes vádak az önkormányzati vagyon elpocsékolásáról, túlárazott szerződésről, áron alul bérbe adott pavilonról, tömegével felmondó hivatali dolgozókról, milliós jegyzői jutalomról. Mennyi igaz ezekből a vádakból?

Az ég kék, a fű zöld, a Fidesz hazudik. Ezek axiómák.

Összesen öt dolog van, amit a Fidesz másfél éve habosít és megpróbál üggyé felpumpálni. Az önkormányzati honlapon és a közösségi oldalamon is részletes válasz olvasható ezekre, semmiféle titkolni valóm nincs.

A helyi Fidesz feljelentette, fegyelmi eljárást indított, elvonta a fele fizetését. Mi jöhet még?

Bármi. Nézzük meg, mi történt a nem létező Városháza-ügyben: TEK-esek turkáltak Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes gyermekének játékai között. Akár ez is jöhet, erre már felkészítettem a gyermekeimet.

Az önkormányzat még az előző polgármester idején indított pert a budai várban két cukrászdát birtokló cég ellen, amit megnyert és elrendelték a végrehajtást. Hol tart a Ruszwurm cukrászda ügye?

Ez egy jogilag teljesen egyszerű ügy, sehol nincs benne csavar. Szamos Miklós cégének bérleti szerződését az előző polgármester mondta fel. A cég azonban nem költözött ki és nem fizeti a különböző jogcímeken több mint 300 millióra duzzadt tartozását. A bíróság jogosnak találta az önkormányzat követelését és elrendelte a végrehajtást. De ezt különféle okok miatt immáron 540 napja nem sikerül megejteni. Ugyanaz a mintázat ismétlődik: kitűzik a végrehajtás napját, mire Szamos Miklós a kormánymédiában előadja a mocskos rágalmait, majd a végrehajtást elhalasztják. Ez történt ezen a héten is. Az érdi járásbíróságon benyújtott kifogás tartalmát meg sem ismerhettük. Az ügyben eljáró végrehajtó egyébként a korrupció miatt perbe fogott Schadl György titkárságvezetője volt. Szamos Miklós ellen rágalmazás miatt pert indítottam, egy tárgyalási fordulón vagyunk túl, de ítélet aligha lesz a választások előtt.

Megoldódott a turistabusz káosz?

Két éve alakítottunk egy kerekasztalt a turistabuszok ügyében, amelynek munkájába a fővárosi önkormányzat mellett a Várkapitányságot és az érintett szakmai szervezeteket is meghívtuk. Lakossági bejárást is tartottunk. Kidolgoztunk egy buszirányítási rendszert, ami Európa más nagyvárosaiban már működik, egy applikáción keresztül lehetett volna időpontot foglalni, ami megakadályozta volna a torlódást és kiszámíthatóvá tette volna a turistabuszok mozgását. A főváros zöld utat adott, a kerületben akkor frissen többségbe került Fidesz viszont keresztülhúzta az erről szóló rendeletmódosítási javaslatunkat. A behajtási engedélyek kiadása az általuk vezetett bizottság hatáskörébe került, amely azonban egyet sem ad ki. Így a buszok engedély nélkül jönnek, ami miatt folyamatosan bírságoljuk őket, amiből perek születnek. Jelenleg 150-nél is több per folyik az önkormányzat ellen. A bíróság ezeket összevonta és a Fidesz által átírt rendeletet elküldte a Kúriához normakontrollra. Van megoldásunk, de a Fidesz abban érdekelt, hogy a választásokig turistabusz-káosz legyen a kerületben.

Mi lesz a Mészáros utcai rozsdaterülettel, ahol régen éppen a turistabuszoknak akartak parkolót csinálni, de a lakossági tiltakozás nyomán visszaléptek?

Testületi határozat van arról, hogy a több mint 8000 négyzetméteres területen több funkciós rekreációs parkot hozzunk létre. Már Lázár János építési miniszterrel is egyeztettünk a témában. A terület felét ingatlancsereként kapjuk meg a MÁV-tól, a másik felét megvennénk. A következő ciklusban valósulhat meg a projekt.

Az Országgyűlés döntése nyomán a kerületnek el kell adnia a budavári önkormányzati lakásokat bérlőiknek. Lassan indult a folyamat, hol tartanak most?

Összesen 110 épületet kellett társasházzá alakítani, amelyekben 750 bérlemény található. A lakások tizedére adtunk eddig vételi ajánlatot, de a csütörtöki testületi ülésen is lesznek újabb javaslatok. hallottam olyan mendemondát, hogy megválasztásom után leállítanám a privatizációt, de ez nem igaz. A hivatal munkatársaival együtt mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban a végére érjünk.

Mi vár a kerületre, ha nyer, de ismét kormánypárti többségű testületet kell vezetnie? Belevág vagy neki se kezd?

Ha a kerületiek bizalmat szavaznak nekem, akkor azt nem fogom csak azért eldobni, mert nehéz lesz. Ha kétszer egymás után megválasztanak, az olyan nagy legitimációt jelent, hogy a testületi többség sem hivatkozhat arra, hogy a javaslataim nem a kerület érdekét szolgálják, hiszen a kerületiek bizalmából ülök majd ott. Arra fogok törekedni, hogy együtt tudjunk működni. Másrészt a választók vélhetőleg látják, hogy a jelenlegi felállás mennyire sok konfliktust rejt, így abban bízom, hogy a csapatomat is megválasztják majd.