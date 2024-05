Korhatáros videoklippel sokkol a magyar zenekar

nepszava.hu;

zene;családon belüli erőszak;videoklip;

2024-05-17 14:13:00

Magyarországon hihetetlen erővel tört fel az elmúlt időszakban a családon belüli erőszak elleni düh. Ebbe üvölti bele a Garda zenekar énekesnője, Garda Zsuzsa, hogy „Rám többé nem emelsz kezet!”.

A csapat új klipje odacsap, odavág, belehasít a levegőbe, az életünkbe, az agyunkba, a bőrünkön érezzük a nadrágszíj csattanását, halljuk a családfő üvöltését, durva káromkodását. Látjuk a megalázást, látjuk, a saját testével védelmező gyermeket, látjuk, a magzatpózba gömbölyödő asszonyt, aki várja, hogy vége legyen. Eközben már a gyerekeink szótárában is benne van az a kifejezés, hogy családon belüli erőszak. És nem csak a szótárában…hiába a 12-es vagy a 16-os karika…

Kemény vállalást tett a Garda. Az együttes a csillogás helyett olyan közéleti szerepet vállalt fel – immár másodszor -, amely a zene, az ének és a film eszközeivel hívja fel a figyelmet arra, hogy senkinek sincs hatalma a másik felett. A tengerparti sütkérezés, elringatás érzését meghagyja a zenekar másoknak.

„A művészetnek az is a feladata, hogy rezonáljon a világ történéseire, úgy meséljen el történeteket, hogy eljusson a befogadókhoz” – mondta az együttes kreatív producere. Wirth Zoltán hozzátette, szeretnénk megmutatni az embereknek, hogyan lehet realisztikusan beszélni a társadalmat érintő problémákról.

A „Nincs hatalmad felettem” című vadonatúj dal forgatásakor Klacsán Gábor rendező most is naturális eszközökkel élt. Ahogy a „Lélegezz!” című háborús klippben egy édesanya és lánya háborús menekülését mutatták be valódi robbanást is előidézve, modern trükkök segítsége nélkül, úgy most pofon is elcsattant.

A Garda az elmúlt időszakban 13 nemzetközi filmfesztiválról hozott el díjat, miután hozzá mertek nyúlni a háború témájához, a csütörtöki klippremier után pedig ismét célba veszik a külföldi nézőket is.