„Tökmindegy, hogy mit mondasz, te is háborúpárti vagy!” „A humor nem jobboldali műfaj!” - Kommentben csatázik Orbán Balázs és Magyar Péter

Á. B.;

Orbán Balázs;Magyar Péter;

2024-05-19 12:21:00

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar emberek nem fogják hagyni, hogy a döntés az ellenzéki politikus kezébe kerüljön.

„Kedves Péter! Nem vagy te nyeretlen kétéves, tudod, hogy hogyan megy ez: azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid” – írta a Tisza Párt alelnökének egyik szombati bejegyzése alá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint hírt adtunk róla, az ellenzéki politikusnak elege lett abból, hogy a kormányzati propaganda háborúpártinak nevezi, ezért feljelentést tesz Orbán Viktor miniszterelnök ellen.

Orbán Balázs az erről szóló poszthoz kommentelt. Szerinte Magyar Péter finanszírozói mind háborúpártiak, akik

„nem a menő napszemüveged miatt támogatnak téged sem (ne haragudj, ha ezzel fájdalmat okozok), hanem azért, hogy végrehajtsd majd a parancsaikat.”

Éppen ezért „tök mindegy, hogy mit mondasz, te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy. De ne aggódj, a magyarok nem fogják engedni, hogy a döntés a te kezedbe kerüljön. Gát épül, árhullám levonul, aztán viszlát! Addig is jó hergelést! Üdv, Balázs.”

Magyar Péter mindössze egy mondatban reagált a felvetésekre: „A humor nem jobboldali műfaj, Balázs.”

Amennyiben folytatódik az összecsapás, úgy a fejleményekről természetesen beszámolunk.