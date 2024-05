Fury leütése után Uszik lett a profi boksz abszolút nehézsúlyú világbajnoka, de brit szerint csak azért, mert a bírók Ukrajnával szimpatizáltak

MTI-Népszava;

2024-05-19 19:12:00

Októberben jöhet a visszavágó.

Az ukrán Olekszandr Uszik lett a profi boksz abszolút nehézsúlyú világbajnoka, miután a magyar idő szerint vasárnap hajnali címegyesítő mérkőzésen pontozással legyőzte a brit Tyson Furyt a szaúd-arábiai Rijádban. A 12 menet alapján három pontozó közül kettő látta jobbnak Uszikot (az egyik 114:113-ra, a másik 115:112-re), egy pedig Furynak (114:113) adta a győzelmet.

A küzdelem első felében a WBC övét birtokló brit volt a jobb, aki komoly előnyre tett szert, a hetedik menetben a többi nagy szervezetnél - IBF, WBA, WBO - a világbajnoki címet őrző ukrán kifejezetten fáradtnak tűnt. A folytatásban azonban a 191 centi magas, 13 kilóval könnyebb Uszik fordított az ütközet irányán, a nyolcadik menetben eltörte a 206 centiméteres, 119 kilogrammal mérlegelt Fury orrát, a kilencedikben pedig leütötte riválisát, akit ekkor csak a gong mentett meg az idő előtti vereségtől. Fury a tizedik menetben magához tért, végül azonban megosztott pontozással Uszik nyert, s a WBC övét is elorozva lett a nehézssúly abszolút bajnoka.

A 35 éves Fury mérlegébe 34 győzelem és egy döntetlen mellé került be immár egy vereség is, míg a 37 esztendős Uszik 24. ringfellépésén is győztesként jutott túl. Anyagilag ugyanakkor Fury járt jobban: garantált díja 69 millió dollár volt, Usziké pedig 34 millió, de mindkettőjük bevétele még nőni fog a televíziós közvetítésekből befolyó pénzeknek köszönhetően. Annak ellenére, hogy a kilencedik menetben leütöték, Fury a Reuters tudósítása szerint azt állította, hogy Uszik győzelme hátterében a pontozók álltak. – Azt hiszem, néhány menetet megnyert, de a legtöbbet én nyertem... Az országa az orosz invázó ellen harcolva, háborúban áll, és az emberek a háborúban álló ország oldalára állnak – nyilatkozta Fury, aki közölte, októberben – szerződésük szerint – visszavágót akar, amire Uszik határozottan úgy válaszolt, hogy igen, természetesen.

A nehézsúlynak 25 éve avatták a legutóbbi abszolút bajnokát. Akkor, 1999. november 13-án a brit Lennox Lewis győzte le az amerikai Evander Holyfieldet a címért.

A vesztes Tyson Fury bosszankodása ugyanakkor nem hatotta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, Facebook-posztja szerint kifejezetten örült honfitársa győzelmének. – Erősen csapnak az ukránok, és a végén minden ellenfelünket legyőzzük – írta Oleszandr Usziknak gratuláló bejegyzésében, amelyet országa honvédő háborújának kezdete óta közkeletűvé vált „Dicsőség Ukrajnának!” fordulattal zárta.