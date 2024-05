Heves zivatarok jöhetnek kedden, négy délnyugati megyére kiadták a másodfokú figyelmeztetést

MTI-Népszava;

Magyarország;figyelmeztetés;zivatar;HungaroMet;

2024-05-20 11:00:00

Az előrejelzés szerint kedden a késő délutáni órákban délnyugat felől egy vonalba rendeződött zivatarrendszer érheti el a délnyugati országrészt, és halad tovább az ország belső területei felé északkeleti irányba.

Kedden négy délnyugat-magyarországi megyében is heves zivatarok alakulhatnak ki. Baranyában, Somogyban, Tolnában és Zalában az eső és a villámlás mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Emiatt a négy érintett vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki – derül ki a HungaroMet Zrt. MTI-hez is eljuttatott figyelmeztetéséből.

Az ország többi részére zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Főleg a villámlás jelent veszélyforrást, emellett eseteként erős szél, jégeső is előfordulhat. Keddre a Dunántúlra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt, mert az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Az előrejelzés szerint kedden a késő délutáni órákban délnyugat felől egy vonalba rendeződött zivatarrendszer érheti el a délnyugati országrészt, és halad tovább az ország belső területei felé északkeleti irányba. A zivatarrendszer a késő esti órákban várhatóan a keleti, északkeleti országrészt is eléri.

A zivatarrendszert általában óránkénti 60-80 kilométer per órás széllökés, felhőszakadás, apróbb szemű jég kísérheti. Helyenként, elsősorban a Dél-Dunántúlon heves zivatarok is előfordulhatnak jégesővel, óránkénti 90 kilométer per órás sebességet meghaladó széllökéssel, és 30 millimétert meghaladó lokális csapadékkal.

Az előrejelzés szerint kedd éjszaka délnyugat felől a rendszer mögött fokozatosan stabilizálódik a légkör.