Letartóztatták K. Edét, lőfegyver engedély nélküli megszerzésével, és tartásával gyanúsítják

P. L.;

bíróság;letartóztatás;Fővárosi Törvényszék;engedély nélkül tartott fegyver;

2024-05-21 18:42:00

A bíróság közleménye nem nevezte meg a férfit, de a megadott információk alapján valószínűleg róla van szó.

A Budai Központi Kerületi Bíróság május 19-én egy hónapra elrendelte egy férfinak a letartóztatását, lőfegyver engedély nélküli megszerzésével, illetve tartásával elkövetett lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt - derül ki a Fővárosi Törvényszék sajtóosztályának lapunkhoz is elküldött közleményéből.

A közlemény a letartóztatott személy nevét nem említi, de a dokumentum tartalma alapján valószínűleg K. Edéről van szó.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a móri mészárlás ügyében elítélt, majd felmentett férfira a TEK kommandósai csaptak le a csepeli Károli Gáspár utcában pénteken kora este. A hatóságok ekkor két autót is átvizsgáltak. Az elsőben ült K. Ede, egy nő és egy másik férfi. A másik autó K. Ede kocsija volt, amit más vezetett, azonban abban a járműben a Blikk szerint fegyvert - vagy fegyvereket - és valamilyen gázpalackot is találtak.

A bíróság közleményében azt írja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi ismeretlen körülmények között megszerzett egy Flobert lőfegyvert, amelynek tartására érvényes engedéllyel nem rendelkezett. A fegyvert a hatóság emberei a gyanúsított által használt személygépkocsiban találták meg egy, a terhelttel szemben folytatott rendőri intézkedés során.

A közlemény értelmében K. Ede cselekménye bizonyítottság esetén lőfegyver engedély nélküli megszerzésével, illetve tartásával elkövetett lőfegyverrel visszaélés bűntette megállapítására lehet alkalmas, ekként pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

Megjegyezték, hogy a férfi elmondása szerint hosszabb ideje külföldön dolgozik és jövőjét is másik országban tervezi. Mivel pedig a bejelentett lakhelyéhez való szorosabb kötődést biztosító családi és egzisztenciális körülmény nem tárható fel, mindez tovább növeli a szökés és az elrejtőzés veszélyét.

A bíróság a bűnismétlés veszélyét egyebek közt arra hivatkozva állapította meg, hogy a férfi korábban négy alkalommal állt már bíróság előtt személy elleni erőszakos, illetve vagyon elleni bűncselekmények miatt. A törvényszék végzése végleges.

K. Ede akkor lett ismert a nyilvánosságban, amikor összefüggésbe hozták a 2002. május 9-én történt móri mészárlással. Emiatt életfogytiglanra ítélték, később azonban kiderült, hogy azt a bűncselekményt nem ő követte el, így 2009 novemberében felmentették a móri bankrablás és gyilkosság vádja alól. Más bűncselekmények miatt azonban - például egy másik fegyveres rablásért - így is kapott 18 év börtönbüntetést, amelynek letöltése után, 2020. június 1-jén szabadult. Ekkor úgy kommentálta a börtönéveit, hogy „kicsivel több volt, mint ami jólesett”.