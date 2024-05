Győrben mindenki lő mindenkire, Sopron megmutatta az ellenzéki összefogás csődjét

Vas András;

Győr;Sopron;Szombathely;önkormányzati választás 2024;

2024-05-22 07:12:00

Két erős ember a jobboldali-, míg kettő a baloldali szavazóbázisra hajt a vizek városában, ahol további három polgármester-jelölt garantálja a megjósolhatatlan végeredményt. A választókerületeket bemutató sorozatunk 9. része.

„Borkai Zsolt Gyurcsány embere. Annak érdekében, hogy újra hatalomhoz juthasson, eladta a lelkét Gyurcsánynak. Eladná Győrt is!” – pörög a közösségi oldalakon a győri Fidesz fizetett hirdetése, jelezve, a folyók városában igencsak felfokozott és zaklatott kampány zajlik, melybe ráadásul most új elem került, tovább bonyolítva a választók helyzetét.

Azt persze már tavaly nyáron – amikor az adriai jachtos szexpartijáról elhíresült olimpiai bajnok tornász és expolgármester bejelentette, ismét harcba száll a városvezetői posztért – tudni lehetett, hogy akárcsak öt éve, Győrben ezúttal is országos figyelemre érdemes voksolás várható. Nem véletlenül mondta később Glázer Tímea, a DK jelöltje, hogy minden idők legmocskosabb helyi kampányára számít. A jóslat valóra vált, ráadásul az adok-kapok nem a hagyományos ellenzék-kormánypárt szinten zajlik, hanem mindenki lődöz mindenkire, s a nagy összevisszaságban egyelőre lehetetlenség megjósolni a várható végeredményt. Csak annyi bizonyos, eredendően tízen vágytak a polgármesteri székbe, és közülük heten sikeresen vették az első akadályt, azaz felkerülhetnek a szavazólapra. Közülük azonban csak négyen reménykedhetnek abban, hogy június 9-én a nevük mellé kerül a legtöbb voks, hiszen a mi hazánkos Koródi István, az Összefogás Győrért Egyesületet képviselő Balla Jenő, és a Civilek Győrért színeiben induló Kovács László az esélytelenek nyugalmával készülődhet a voksolásra.

A városházát célba vevő kvartettből elvben a regnáló polgármesternek, Dézsi Csaba Andrásnak a legegyszerűbb a helyzete, hiszen a kormánypártokkal a háta mögött kellene megvédenie pozícióját az egyik leggazdagabb és legélhetőbb hazai városban, ahol nem a napi megélhetés a választók legnagyobb problémája. Ennek ellenére a posztot a 2020-as időközi voksoláson meggyőző, 56 százalékkal elnyerő – s az összellenzék támogatta Pollreisz Balázsra 17 százalékot ráverő – városvezető messze nem mehet biztosra. Meglehetősen egyedi stílusa, autokrata személyisége miatt ugyanis sokak szimpátiáját és bizalmát elveszítette, ráadásul kihívói közül éppen elődje, egykori frakciótársa támadja a legjobban. Borkai Zsolt ugyanis éppen arra hivatkozva térne vissza a helyi politikába a nevét viselő Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesület élén, mert szerinte Dézsivel komoly hanyatlásnak indult a „bezzegváros”, ráadásul a polgármester a negatívumokat folyamatos hazugságokkal próbálja elfedni.

Az olimpiai bajnokból lett politikus önbizalmát erősítheti, hogy öt éve, a jachtos balhéja után – még, ha szűken is – legyőzte az ellenzéki összefogás jelöltjét, Glázer Tímeát, vagyis akár folytathatta volna 2006-ban megkezdett városvezetői tevékenységét, ha a budapesti pártközpontból nem mondatják le. A felmérések szerint nem is rossz esélyekkel indul, láthatóan fél évtized nagy idő, s a helyiek már elfelejtették, milyen súlyos korrupciós ügyek merültek fel Borkai körével kapcsolatban korábban. Dézsi persze próbálja felfrissíteni az emlékezetüket, s arról beszél, nemcsak csontvázak, hanem egy egész temető dőlt ki a szekrényekből Borkai bukása után, elődje viszont a polgármester személyiségével példálózik, és többek között azt állítja, bizonyítani tudják, hogy Dézsi egy nyilvános eseményen megütött valakit.

Miután mindegyikük elsősorban a kormánypárti szavazókra számítana támogatóként, kettejük mélypontot közelítő vitája-vetélkedése elvileg az ellenzéknek kedvezne. Csakhogy Győrben már öt éve sem működött zökkenőmentesen az összefogás, Borkai a sikerét többek között annak köszönhette, hogy a Jobbik helyi emberei az utolsó pillanatban léptek ki az együttműködésből. Azóta pedig tovább bonyolódott a helyzet, a megosztottság viszont maradt, így a Fidesz-KDNP-t elutasítók szavazatai is bizonyosan megoszlanak majd. Glázer Tímea ugyanis ismét a polgármesteri székbe vágyik, s a DK mellett a Jobbik is támogatja, az ugytudjuk.hu helyi újságírója, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesületet képviselő Pintér Bence mögé viszont a Momentum, az LMP és nem hivatalosan az MSZP állt be. Utóbbi igencsak kacskaringós történet végén: a szocialista Pollreisz Balázs eredendően maga is polgármester-jelölt lett volna, sőt, megannyi fórumon erősen bírálta Pintért, ám végül visszalépett, s míg pártja országosan a DK-val és a Párbeszéddel kötött koalíciót, ő Pintér támogatására szólította fel helyben a szocialistákat, s a zsurnaliszta csapatának tagjaként indul el az egyik egyéni képviselői pozícióért. Mindezt azok után, hogy korábban Glázerékkel, valamint a Kossuth Körrel, a Mindenki Magyarország Mozgalommal és független jelöltekkel együtt előválasztást szerettek volna, Pintér viszont éppen azért hárította el a részvételt ezen, mert hiányolta a valódi megújulást, az új arcokat, s hogy a helyi „bölények” be akarták biztosítani maguknak a biztos befutó listás helyeket.

Bár már mindez elegendő rá, hogy nagy kihívások elé állítsa a helyi szavazókat, a Fidesznek még sikerült egyet csavarnia a történeten a Borkai-Gyurcsány szál kiötlésével.

„Gyurcsány szemet vetett Győrre, mint az ország egyik legsikeresebb és gazdaságilag legjelentősebb városára. A baloldaliak azt eszelték ki, hogy Borkai szereplésével zavart keltenek és megbontják a jobboldal egységét a városunkban. Az mindenkinek világos lehet, hogy az ő újbóli felbukkanása egyfajta paktumot jelent a baloldali politikusokkal, így az ő vezetőjükkel, Gyurcsánnyal is” – próbálta igazolni az elméletet Kara Ákos, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, lazán hanyagolva a logikai bukfencet, hogy akkor vajon miért indítja a DK Glázer Tímeát.

Könnyű falat a megosztott ellenzék

Öt év alatt megduplázódott a polgármester-jelöltek száma a hűsége városában”: míg 2019-ben hárman, az idén féltucatnyian méretik meg magukat június 9-én. A bővülés egyúttal az ellenzéki összefogás csődjét is mutatja valamelyest, hiszen míg legutóbb egységesen felsorakoztak a független Varga Norbert mögött, ezúttal külön próbálkoznak. Így aztán egyáltalán nem meglepő, hogy Farkas Ciprián polgármester meglehetős nyugalommal készülődik a voksolásra, hiszen legutóbb is jó 18 százalékot vert a szövetségbe forrtakra, a polarizálódott ellenzék pedig még könnyebb falatnak ígérkezik.

Persze a kormánypártoknak Sopron mindig is kedves helynek számított, 1990 óta – amikor is a parlamenti választáson Szájer József legyőzte a legnépszerűbb MSZP-st, Pozsgai Imrét – fideszes fellegvárként könyvelték el, noha csak 2006-ban vették át a város irányítását, az akkor megválasztott Fodor Tamás 13 évig ült a polgármesteri székben. Hogy Farkasnak ezt ne sikerüljön kopíroznia, Jakál Adienn próbálja megakadályozni, de a párbeszédes képviselő hiába bírja az országos megállapodásnak köszönhetően a DK és a szocialisták támogatását is, nehéz elképzelni, hogy megszakítja a Fidesz nagy sorozatát.

A Jobbik jelöltje Reischl Gábor, aki mögé úgy tudjuk, az LMP is beállt, a Mi Hazánk a Betyárseregben is aktív Horváth Gábort indítja, a Kutyapárt Holpár Csabában bízik. A helyiek a független, a közösségi oldalakon kritikus véleményével többezres rajongótábort magáénak tudó, a Momentum és a helyi MSZP által is támogatott Sovány Endrére is szavazhatnak.

A sormintában is bízhatnak

Ha folytatódik a sorminta Szombathelyen, Nemény András nyugodtan várhatja június második vasárnapját: a vasi székhelyen ugyanis a rendszerváltás óta – az 1998-2022 közötti ciklust leszámítva – minden polgármester két egymást követő voksoláson tudott diadalmaskodni. A szocialista politikus öt éve az ellenzéki összefogás, az Éljen Szombathely! Egyesület színeiben egy híján 400 szavazattal verte kormánypárti riválisát, Balázsy Pétert, s forrásaink szerint az idén is esélyesebb fideszes kihívójánál, Lenkai Nóránál.

Lenkait Hende Csaba, a kormánypártok helyi erős embere sikerasszonyként mutatta be jelölésekor, az ugytudjuk.hu viszont arról írt az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosának bemutatásakor, hogy ő az ELTE egyetlen olyan hivatalvezetője, akinek nincs tudományos fokozata. Beszédes, hogy a Lenkait elvileg nem a kormánypártok emelték fel, hanem a helyi Fidesz-KDNP-s értelmiségiek ajánlották, s ezután állt be mögé a hatalom helyi ereje. Hogy a kampányban mennyire sikerül meggyőznie a választókat, csak június 9-én derül ki, a Fidesz-KDNP szorultnak tűnő helyzetét azonban jól mutatja, hogy Hende azzal kampányol, az ellenzéki városvezetés alatt Szombathely lemaradt a környező nagyvárosok mögött, ami legalábbis elég egyedi megközelítése a valóságnak.

Neményt erősíti, hogy a 2019-es voksolás előtt belső viták miatt szétesett kormánypárti erők közül csapatában tudhatja Koczka Tibor hajdani fideszes alpolgármestert, aki öt éve még függetlenként indult a városvezetői posztért is, s megosztva a kormánypárti voksokat, a polgármesteri székbe segítette az ellenzéki vezetőt, akinek leginkább azért kell izgulnia, megmaradjon szűk többsége a közgyűlésben. A két esélyes mellett a mi hazánkos Danka Lajos, illetve a Konzervatívok Egy Jobb Városért színeiben a Jobbik országgyűlési képviselője, Balassa Péter indul a város vezetéséért.