Norvégia, Spanyolország és Írország elismeri a független palesztin államot

2024. május 28-tól Norvégia, Spanyolország és Írország is elismeri a független palesztin államot – jelentette be szerdán egymással párhuzamosan Jonas Gahr Støre norvég, Pedro Sánchez spanyol és Simon Harris ír miniszterelnök. A döntést mind a három miniszterelnök azzal indokolta, hogy a lépés nélkül a Közel-Keleten nem lehetséges a béke.

Izrael finoman szólva nincs elragadtatva a három európai ország bejelentésétől. – Ez üzenet a palesztinoknak és a Hamásznak: a terrorizmus kifizetődő – jegyezte meg lesújtóan Jiszrael Katz izraeli külügyminiszter a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadására célozva, amelyben a palesztin szélsőségesek 1139 embert öltek meg. A politikus később az X-en, az egykori Twitteren jelezte, hogy konzultációra azonnal hazarendeli országa oslói és dublini nagykövetét is

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries' decisions to recognize a Palestinian state.



I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…