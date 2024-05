„Lehajtott fejjel, védekezésképtelen pózban kell eltűrnöm a megaláztatásokat” – Felfüggesztették az edzőt, akit Kozák Danuta verbális molesztálással vádolt meg

Á. Z.;

szexuális zaklatás;Kozák Danuta;

2024-05-23 12:23:00

A legtöbb olimpiai aranyérmet szerző magyar női kajakos a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget, a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Budapesti Honvéd SE-t és a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságát is felelőssé teszi az ügyben.

A Magyar Kajak-kenu Szövetség elfüggesztette Csipes Ferencet, a Budapesti Honvéd SE edzőjét, akit Kozák Danuta, a legtöbb olimpiai aranyérmet szerző magyar női kajakos csütörtökön hosszú Facebook-posztban vádolt meg verbális molesztálással.

A hatszoros olimpiai, tizenötszörös világ- és tizenhétszeres Európa-bajnok magyar kajakozó azt írta, Csipes Ferenc egyszer erősen befolyásolt állapotban lépett oda hozzá, amikor ő gyakorlatilag meztelenül feküdt a gyúrópadon. Kiszolgáltatott helyzetben kellett eltűrnie, hogy az edző sértegeti – „pont olyan, mint egy aluljáróban egy sokadig lepukkant, suttyó alkesz” –, a gyúrópadon ugyanis nagyjából a fejét se tudta felemelni, mert az erre kialakított mélyedésben van. „Elkezd verbálisan molesztálni és sértegetni a legkülönfélébb módokon. Magát valószínűleg viccesnek találhatja, de igazából pont olyan mint egy aluljáróban egy sokadig lepukkant, suttyó alkesz. Persze ott lépsz két nagyot és soha többet nem látod. Szeretnék lépni én is két nagyot, de meztelenül fekszem a gyúrópadon. Nagyjából a fejemet sem tudom felemelni, mert az erre kialakított mélyedésben van. Lehajtott fejjel, védekezésképtelen pózban kell eltűrnöm a megaláztatásokat. Szerencsére ebben jó vagyok, a sportban megtanulsz kussolni is. Megtanítanak” – írta erről, hozzáfűzve,

a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Budapesti Honvéd SE évtizedes és a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának jelenlegi asszisztálásával,

munkavégzésre teljesen alkalmatlan állapotban tevékenykedő edzővel a mától semmilyen formában nem áll módomban érintkezni.

Kozák Danuta Facebook-posztja azért is figyelemre méltó, mert éppen Csipes Ferenc lányával, Csipes Tamarával indul az olimpiai válogatón. Lenne is esélyük, ennek ellenére a kajakozó szerint az edző hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is

Kozák Danuta Facebook-posztja után a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke, Gergely István a 24.hu kérdésére jelezte, hogy a poszt megismerése után azonnal léptek, ad hoc fegyelmi bizottságot állítottak fel. „Az érintett feleket megszólaltatjuk, és próbáljuk a létező legobjektívebben kivizsgálni az ügyet. Természetesen együttműködünk a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel, mert ez nem csak Honvéd-ügy, hanem a közelgő olimpia miatt a teljes magyar kajak-kenu sport ügye ” – hangoztatta az ügyvezető elnök.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség erre reagált Csipes Ferenc felfüggesztésével és a fegyelmi eljárással. „Megdöbbenve olvastuk hatszoros olimpiai bajnokunk, Kozák Danuta 2024. május 23-án kiposztolt Facebook-bejegyzését! Danuta a posztban súlyos vádakat fogalmazott meg, amelyek indokolják az eset azonnali alapos kivizsgálását! Ennek első lépéseként a Magyar Kajak-Kenu Szövetség egyeztetve Csipes Ferenc klubjával, a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel, sportfegyelmi eljárást indít az edző ellen, ezzel egyidejűleg az eljárás lezárásáig ideiglenesen felfüggeszti az edzői tevékenység alól! Kozák Danuta a magyar sportélet álló csillaga, a valaha élt legeredményesebb női sportoló Magyarországon, aki egy csodálatos pályafutás méltó lezárására készül a párizsi olimpián, amelyhez mi minden lehetséges támogatást megadunk számára” – hangzik az a közlemény, amelyet a szervezet adott ki az ügyben.

Csipes Ferenc 2004 óta edző, előtte maga is olimpiai és világbajnok magyar kajakozó volt, a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó Csipes Tamara apja.