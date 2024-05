Csipes Ferenc 12 éve klubváltása miatt egyszer már belekötött Kozák Danutába

nepszava.hu;

2024-05-23 15:19:00

Az ötszörös olimpiai bajnokot az edző akkor azzal gyanúsítgatta, hogy haszonszerzésből váltott klubot, és csak az akkori szövetségi főtitkár utasítására volt hajlandó tovább edzeni őt.

Nem a mostani az első konfliktus Csipes Ferenc és és Kozák Danuta között – írja a 444 a legtöbb, öt olimpiai aranyérmet szerző női kajakos és a Budapesti Honvéd SE edzője között több mint egy évtizede kezdődött ellentétről azután, hogy A Magyar Kajak-kenu Szövetség felfüggesztette Csipes Ferencet, a Budapesti Honvéd SE edzőjét, akit Kozák Danuta, csütörtökön hosszú Facebook-posztban vádolt meg verbális molesztálással. Az ügyben a szövetség és a Honvéd is vizsgálatot indított.

Az előzményekről a portál azt írta, hogy már 2012-ben nagy port kavart, hogy az akkor friss londoni kétszeres aranyérmes Kozák elhagyta a Honvédot és az Újpestbe igazolt. A Honvédban Csipes Ferenc volt, az Újpestben az akkori vőlegénye, Somogyi Béla lett az edzője, akivel később összeházasodtak, két gyermekük született. – Megértem Dana döntését, hiszen ha Bécóval, a vőlegényével ugyanilyen szinten tud kajakozni, egy versennyel kétszer annyit tud behozni a családi kasszába, mint eddig. Ha ez megjátszható, miért ne tennék meg?”– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a klubváltásról Csipes, kizárólag anyagi okokat feltételezve.

Az edző, aki maga is olimpiai bajnok volt 1988-ban Szöulban a történtek után is együtt dolgozott a sportolónővel, mert a férfi a válogatott edzője is volt. Csipes azonban tovább háborgott a szerinte anyagi haszon diktálta klubváltáson, és a sportág addigi rendszerét is kritizálta, ám Ábrahám Attila a szövetség akkori főtitkára gyakorlatilag utasította az edzőt, hogy tovább foglalkozzon Kozákkal, aki cáfolta a vádaskodó edzőt, hogy anyagi haszonszerzésből ment volna másik klubhoz. A váltás után Kozák a 2016-os olimpián három aranyérmet nyert, majd egy újabb klubcsere következett 2020-ban, amikor Újpestről a Ferencvárosba igazolt, s a Covid-járvány miatt egy évre rá megtartott tokiói olimpián egy aranyat és egy bronzot hozott haza.

Amint arról lapunk is beszámolt a Kozák Danuta csütörtöki posztjában részletezte, hogy Csipes Ferenc egyszer erősen befolyásolt állapotban lépett oda hozzá, amikor ő gyakorlatilag meztelenül feküdt a gyúrópadon. Kiszolgáltatott helyzetben kellett eltűrnie, hogy az edző verbálisan molesztálja és sértegeti, ahogy leírta, „pont olyan, mint egy aluljáróban egy sokadig lepukkant, suttyó alkesz”.