Hét csecsemő halt meg egy indiai kórháztűzben

India;csecsemőhalál;kórháztűz;

2024-05-26 12:26:00

A magánintézmény vezetője elmenekült, a rendőrök több bűncselekmény elkövetése miatt körözik. A sérültek közül egy kisgyermek állapota még válságos.

Valószínűleg egy oxigénpalack robbant fel, s amiatt keletkezett tűz szombat éjjel egy újdelhi gyermekkórházban – írja a 444 az India Today híre nyomán. A magánintézményben 12 csecsemő volt és heten nem élték túl a balesetet; a tulajdonos elmenekült. A rendőrség körözést adott ki Naveen Kichi ellen mások életének veszélyeztetése és gondatlanságból elkövetett haláleset bűncselekménye miatt.

A hatóságok szerint a tüzet szombat éjjel jelentették, s nem csak a kórház égett, a lángok átterjedtek a szomszédos épületre is, de onnan nem érkezett jelentés személyi sérülésről. A helyszínre 16 tűzoltóegység érkezett, s csak vasárnap hajnalra sikerült megfékezni a lángokat. A túlélőket egy másik kórházba szállították, a legfrissebb hírek szerint ez egyik csecsemő állapota válságos.

Az indiai lap azt is közölte, hogy a drámai tűzesetet követően a kormány 2 millió rúpia kártérítést jelentett be mind a hét áldozat családjának, és további 50 ezer rúpiát a sérült csecsemők hozzátartozóinak. Narendra Modi miniszterelnök részvétét és együttérzését fejezte ki a gyászoló, a sérültjeikért aggódó családoknak. A tragédia miatt az egészségügyi miniszter a lehető legszigorúbb felelősségre vonási eljárást, büntetést ígért, és további megelőző intézkedéseket jelentett be.

Nem sokkal a gyerekkórházban történt tragédia előtt, ugyancsak szombaton a Gudzsarát állambeli Rajkot városában egy szórakoztató-központban keletkezett tűzben legalább huszonnégyen meghaltak, közöttük kilenc gyerek. A tűzben az egész épület kiégett. Az MTI korábbi tűzesetekkel kapcsolatban azt írta, hogy Indiában gyakran kapnak lángra épületek, az építtetők, illetve az ingatlanhasználók sokszor hagyják figyelmen kívül a tűzvédelmi rendelkezéseket.