Államvizsga közben omlott össze az informatikai rendszer a Semmelweis Egyetemen

Juhász Dániel;

leállás;informatikai rendszer;államvizsgázók;

2024-05-29 14:55:00

Számítógépen kitölthető feladatokkal záróvizsgáztak kedden a Semmelweis Egyetem orvostanhallgatói, de az egyetem informatikai rendszere a vizsga közben leállt - értesült a Népszava.

Az Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság - amely azonos időpontokban és feladatsorokkal bonyolítja le a négy orvos- és gyógyszerészképzést folytató egyetemen az írásbeli vizsgákat - weboldalán szerdán megjelent közlemény szerint a május 28-ai írásbeli záróvizsgán, az elektronikus vizsgáztatás során “olyan informatikai hibák jelentek meg, amelyek a dolgozatok értékelését kétségessé teszi”. Jelezték, a tesztek értékelése, a problémák feltárása folyamatban van.

Kedden a Semmelweis mellett a Debreceni Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen vizsgáztak orvostanhallgatók. Úgy tudjuk, a négy egyetem közül a Semmelweisen és a Debreceni Egyetemen zajlottak online a vizsgák, Szegeden és Pécsen hagyományos, papíralapú teszteket töltöttek ki a hallgatók.

A leállás több száz végzős hallgatót érinthet.

Lapunknak egy pécsi hallgató édesapja azt nyilatkozta, bár gyermeke nem online, hanem papíron vizsgázott, nem tudják, az ő teszteredményeit elfogadják-e, vagy mindenkinek újra kell vizsgáznia.

Lapunk érdeklődött a Semmelweis Egyetemnél és a Debreceni Egyetemnél is, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Az esetről szerdán Hadházy Ákos parlamenti képviselő is beszámolt, Facebook-oldalán azt írta, egy felháborodott szülő kereste, akinek lánya Budapesten vizsgázott. Bejegyzéséből az is kiderült, hogy a Semmelweisen nemrég egy próbavizsgára is sor került, amikor szintén összeomlott a rendszer, de az egyetem vezetése azt ígérte, a május 28-ai vizsgára már stabil informatikai hátteret biztosítanak.