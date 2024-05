Ott akarta hagyni iskoláját a megkéselt bőnyi lány, de végül mégis marad

P. L.;

késelés;gyilkossági kísérlet;Bőny;

2024-05-31 09:47:00

Szerda reggel hallgatták ki a nyomozók a 12 éves bőnyi kislányt, akit osztálytársa késelt meg a helyi általános iskolában - értesült a Blikk.

A meghallgatás online videókapcsolaton keresztül zajlott, közben vele lehetett édesapja is. „El tudott mondani mindent, ami persze megviselte, de majd valahogy túllépünk rajta. Készültünk rá lelkileg, de azért így is elsírta magát, hiába erős, egy ilyen traumát nem lehet ennyi idő alatt feldolgozni. Fizikálisan szerencsére már jól van, mentálisan viszont még érződik rajta a megrázkódtatás. Rendszeresen járunk vele pszichológushoz, aki segít neki a feldolgozásban” - mondta a lapnak.

Az édesapa korábban Ausztriában dolgozott, hogy el tudja tartani a családját, de a késelés után azonnal hazautazott, s az állását is hátrahagyta. Beszéltek arról, hogy esetleg az egész család kiköltözik Ausztriába, de erről még nem döntöttek.

A megkéselt kislány a történtek után kijelentette, hogy nem akar többet visszamenni az iskoláába, de a lap szerint most lehet mégis megváltoztatja a döntését. „Az anyukájával bementek az iskolába, ahol beszéltek a tanárnőjével és az igazgatóval is. Nagyon támogatóak a gyerekek is, mindenki várja vissza, ezért mégis úgy döntött, hogy visszamenne közéjük. Persze már néztem neki más intézményeket is, de így nem lesz rá szükség. Legkésőbb szeptembertől biztosan, de még az is lehet, hogy már jövő héten visszatér. Szerencsére szépen tud mozogni, a varratokat kiszedték, és a röntgenfelvétel is jó lett” - mondta az édesapja.

Lapunk három napja írta meg, hogy a Győri Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb további három hónapra meghosszabbította a bőnyi általános iskolában történt késelés gyanúsítottjának letartóztatását. A bíróság az ügyészi indítvánnyal megegyezően indokolta a legsúlyosabb kényszerintézkedés meghosszabbítását. Az indoklásban többek közt megállapították, hogy amennyiben szabadlábra helyezik a lányt, akkor megpróbálhatja befolyásolni a tanúkat. Emellett találtak nála egy halállistát is, amire azon osztálytársai nevét írta fel, akiket meg akart ölni, így a bűnismétlés veszélye is fennáll. A letartóztatást javítóintézetben kell végrehajtani.