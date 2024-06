Zuglóban megy az ellenzéki belháború, miközben a X. és a XVI. kerületben a több ciklus óta uralkodó kormánypárti polgármestert kellene leváltani

Szalai Anna;

Budapest;XIV. kerület;X. kerület

2024-06-03 14:39:00

Egymásra indulás, Balkán-estek, nizzai tanulmányút. A választókerületeket bemutató sorozatunk 15. része.

Zugló elvesztéséhez vezethet az ellenzéki belháború. Nem ez lenne az első eset, amikor az egykori szövetségesek egymásra indulása miatt elveszítik a kerületet: 2002-ben az akkor három ciklus óta hivatalban lévő szabad demokrata Kutalikné Kardos Zsuzsanna ellen állított jelöltet az MSZP, az ellenzéki szavazatok megosztottságának nyertese a fideszes Rátonyi Gábor lett. Ez volt a nyitánya annak az ellenzék-kormánypárti sormintának, amely most folytatódhat. Rátonyit ugyanis a szabad demokrata Weinek Leonárd követte, akit 2010-ben a fideszes Papcsák Ferenc váltott. Őt követte 2014-ben Karácsony Gergely az Együtt–PM színeiben, aki azután szintet lépett és főpolgármesterként indult és győzött. A helyére a II. kerületből igazolt jelöltet az ellenzék az MSZP-s Horváth Csaba személyében. Fideszes ellenfelénél 13,3 százalékkal kapott több szavazatot.

Az idei választáson azonban ellenzéki kihívója is akad, méghozzá egyik korábbi alpolgármestere, Rózsa András, aki a Momentum jelöltjeként, egy helyi civil szervezet és Hadházy Ákos független parlamenti képviselő támogatásával indul a kerületben. Hangsúlyozottan nem pártfelkérésre, hanem saját döntés alapján. „Eljött az a pont, amikor úgy láttam, hogy ez így nem mehet tovább, és azzal tudom a legtöbbet tenni, ha megpróbálom a zuglóiak bizalmát kérni a polgármesteri tisztséghez” – mondta korábban a Népszavának. Az indulás bejelentésekor lemondott az alpolgármesteri posztról, amit Horváth Csaba úgy értékelt, hogy „csapot-papot maga mögött hagyva bedobja a törölközőt.” Rózsa ezt tagadta, mondván maradt képviselő.

A Momentumnak nem ő az első jelöltje Zuglóban. 2021-ben az országgyűlési választások előtt rendezett ellenzéki előválasztáson a függetlenként induló, de a Momentum támogatását is élvező Hadházy Ákos legyőzte a menet közben visszalépett Tóth Csabát, akiről sok éve Zugló politikai és gazdasági uraként beszélnek. (Ő volt az, akiről Karácsony Gergely 2019-ben azt mondta: „Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak.”) Hadházy és az általa támogatott Rózsa szerint Tóth „pókhálója továbbra is beszövi” a kerületet, amelynek eltüntetéséhez a momentumosra van szükség.

Csakhogy bejelentkezett a posztra a 2021-ben feltűnt Jámbor András-féle Szikra Mozgalom jelöltje, Sudár Orsolya is, aki a rákosrendezői mini-Dubaj beruházás elleni tiltakozásra építette (volna) kampányát. Rózsa és Sudár is előválasztást szeretett volna, ám Horváth Csaba szerint ezt arra találták ki, hogy a fideszes polgármester ellenfelét kiválasszák, nem pedig arra, hogy az ellenzéki kerületvezetőt leváltsák. Az előválasztást végül nem rendezték meg, a Momentum pedig kiegyezett a Szikra Mozgalommal: Rózsa András indul a polgármesteri posztért, Sudár Orsolya pedig képviselő-jelölt lett.

A momentumos jelölt szerint Horváth Csaba kiárusította Zuglót a Fidesz-közeli nagyvállalkozóknak, lásd Bosnyák téri, illetve a Dürer Park ingatlanfejlesztések. A polgármester szerint „ez a Fidesz világa, ez a fideszes Borbély Ádám világa” nem az övé és éppen azért küzd, hogy a kormány ne a kerülettől szolidaritási adóként elvett milliárdokból tömhesse ki a fideszes haverok zsebét. Lázár János minisztériumával pedig arról egyezkedik, hogy meghosszabbítsák a négyes metró vonalát, ami megoldhatná a Bosnyák téri közlekedést. Tóth befolyásán és az ingatlanmutyivádon túl ugyanis a Bosnyák tér melletti ingatlanberuházás a fő ütközési pont. A Momentum jelöltje szerint négyszer nagyobb összegű, 14 milliárd forint megváltás járna az önkormányzatnak, mint amit Horváth Csaba bejelentett. Rózsa szerint ennyit kellene a NER-milliárdos Balázs Attila érdekeltségének, a Bayer Construct Zrt.-nek befizetnie a kerület kasszájába ahhoz, hogy megkaphassa a területrendezési szerződéshez a képviselő-testület támogatását.

Nagy vita kavarodott az önkormányzat által megrendelt Idea-tanulmányból is, amit Horváth Csaba sokáig nem akart kiadni Rózsa szerint azért, mert kiderül belőle, hogy ő a népszerűbb és esélyesebb jelölt. Horváth Csaba szerint nem így van. A Medián márciusi felmérése szerint Rózsa András jobban állt, mint Horváth. A Závecz Research áprilisi adatai viszont azt mutatták, hogy a zuglóiak 36 százaléka Horváth Csabára adná a voksát, míg a Fidesz-KDNP jelöltje, Borbély Ádám 32 százalékot ért el, Rózsa András pedig 14 százalékot.

Egyedülálló rendvédelmi napok

Kőbánya fideszes polgármesterének, D. Kovács Róbert Antal 2002 óta tagja a kőbányai testületnek, kezdetben képviselőként, majd tanácsnokként és alpolgármesterként. 2010-ben választották meg polgármesternek, majd 2014-ben és 2019-ben is újrázni tudott. Az elmúlt évek egyik legnagyobb fegyvertényeként beszélt a Hős utcai gettó kiürítéséről, amire több milliárdos állami támogatást kapott, de még mindig nem értek a végére.

D. Kovács Róbert legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölttel fűnyírót ragadtak és lekaszáltak egy méhlegelőt a Kerepesi úton. A kőbányai polgármester egyúttal azt is kifejtette, hogy Kőbánya Budapest legzöldebb városrésze, ezenfelül egyedülálló a rendvédelmi napjuk, illetve új hagyományt teremtettek a bolgár, a görög és a szerb nemzetiségi önkormányzatokkal, így ma már rendszeresen van a Balkán-est a kerületünkben. Ezen az eredményen kellene felülkerekednie a négy kihívónak. Legnagyobb sansza az összellenzéki támogatással induló Mustó Géza Zoltánnak van, aki jelenleg a kerület rendvédelemért és közbiztonságért felelős alpolgármestere, illetve a Demokratikus Koalíció budapesti alelnöke, a párt árnyékkormányának belügyminisztere. A megegyezés érdekében a Momentum a visszaléptette a Hős utca ügyéért többször is kiálló Stemler Diánát.

D. Kovács legutóbb kevesebb, mint 7 százalékkal verte ellenzéki kihívóját. Csakhogy az idén megoszlanak majd az ellenzékre adott voksok, mivel az üstökösként feltűnő Tisza párt négy fővárosi jelöltje közül az egyik Kőbányán indul el. Barna Judit Annamária közösségszervező és kulturális menedzser korábban Fidelitas-tag volt, idén márciusban pedig még Vitézy Dávidot támogatta, májusban még narcisztikus idiótának nevezte Magyar Pétert. Ma már „sorsfordító lehetőséget” lát benne. Kerületi politikai aktivitásáról eddig nem lehetett hallani. Ezzel együtt elvihet jó néhány százalékot a közös ellenzéki jelölt elől.

Várja a válaszokat és hálás Orbán Viktornak

A kényelmetlen kérdésekre vélhetőleg most is a Fidesz-központból választ váró, munkatársaival önkormányzati pénzen a francia riviérára utazó Kovács Péter újrázna a XVI. kerületben. (Kovács egy 2021-es Fidesz tisztújításon arról beszélt: "még várunk, hogy a Fidesz-központ megmondja, mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre." Arról pedig a 24.hu számolt be, hogy Kovács is részt vett Nizzában az önkormányzat által szervezett tanulmányúton.) Három kihívója is van. Közülük egyedül az ellenzéki pártok által támogatott, szocialista Csizmazia Ferencnek lehet esélye, aki öt részből álló választási programot rakott össze. A helyi, független tájékoztatás feltételeinek biztosítása mellett, egy öntudatos, szabad és mindenekelőtt zöld kertvárost hozna létre. Fontosnak tartja az idősek támogatását, az önkormányzati lakások felújítását és egy helyi tűzoltóságot. Csizmazia szerint Kovács Péter elfáradt, kizárólag pártérdekeket érvényesít a kerületben. Az ellenzéki jelölt lejáratására mindenesetre egész kampányt épített a Fidesz, Csizmazia már tucatnyi sajtópert nyert kormánymédia ellen.

A kerületet 2006 óta vezető Kovács Pétert a legutóbbi választáson megszorongatnia sem sikerült a szakszervezeti vezetőből politikusnak állt DK-s Nemes Gábornak, aki 18 százalékkal maradt el fideszes versenytársától. Kovács közösségi oldalán napi két posztban írja le, hogy a 2019-ben tett választási ígéreteit szinte maradéktalanul megvalósította, de gyakorta említést tesz Orbán Viktor miniszterelnökről is, akinek hol a támogatásért, hol a látogatásért mond hálás köszönetet.