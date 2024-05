Bevallotta a fideszes jelölt, hogy fogyasztásra alkalmatlan édességet adott a gyerekeknek, de azt nem árulta el, melyik volt az

Á. B.;

2024-05-31 16:10:00

Így csak találgatni lehet, illetve reménykedni, hogy senkinek sem lesz baja.

Karcag fideszes polgármestere, Szepesi Tibor a minap gyereknap alkalmából ételt osztott helyi gyerekeknek a Déryné Kulturális Központban tartott családi napon. Az eseményt az a Kunné Nánási Mónika szervezte, aki nem csak az intézmény megbízott vezetője, de egyben a város 7. számú egyéni választókerület fideszes jelöltje is.

Ám akadt egy kis probléma: a 444 írja, hogy a kiosztott snackek egy részének lejárt a szavatossága. Az eset annyira felháborította a szülőket, hogy Kunné Nánási Mónika levélben fordult hozzájuk.

Magyarázata szerint volt két termék, aminek lejárt a szavatossága, de ő biztosít mindenkit, hogy a minőségmegőrzési idő és a fogyaszthatósági idő nem ugyanaz. Vagyis vannak olyan termékek, amelyek még a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) állásfoglalása szerint is nyugodtan elfogyaszthatók a szavatossági idő lejárta után is. A két említett termék is ilyen volt, ám a levél végén megjegyzi, hogy több olyan terméket is elhelyeztek a csomagban, amelyek már a NÉBIH állásfoglalása alapján sem alkalmasak emberi fogyasztásra.

Ezt az intézményvezető végtelenül sajnálja. Ám azt nem árulta el, hogy melyik élelmiszer volt fogyasztásra alkalmatlan, ami így veszélyt jelent azokra, akik nem nézték meg a szavatossági időt.