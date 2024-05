„Steril, kiherélt hangulat volt, de megoldottuk” - Ilyennek látta belülről a EP-listavezetők vitáját a kétfarkúak résztvevője

Á. B.;

2024-05-31 18:35:00

Tóth Imre azt mondta, az M1 rosszul jött ki a vitából. Magyar Péterrel többször összenevettek, de a végén Deutsch Tamás is odament kezet fogni vele.

Szerintem jobban jártunk így, hogy nem az unalmas szakmai dolgokat mondtuk. És bár tudom, hogy az embereknek show és cirkusz kell, most azt javaslom mindenkinek, hogy olvassák el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) honlapján a párt programját - mondta el a Magyar Hangnak a párt EP-listájának negyedik helyezettje.

Tóth Imre az állami média vitájában a kiszólásaival vétette magát észre, a többi között a Debrecenbe érkező vendégmunkások szexelési lehetőségeiről beszélt, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét pedig úgy konferálta fel utolsó hozzászólásában, hogy „és most időjárás” Toroczkai Lászlóval.

A humorista azt mondta, azért őt küldte pártja a listavezető Le Marietta helyett, mert a vita feltételei bohózatba illőek voltak. Beszélt arról is, hogy sokat készült, megírta a szövegeket, majd egyeztetett pártbéli kollégáival, mi az, amit átadjon. Természetesen soha nem vagyok elégedett magammal, ráadásul volt, hogy össze-vissza hebegtem-habogtam - idézte fel, s egy kicsit izgult, mivel közönség híján „steril, kiherélt hangulat volt”, de így is megoldották.

Kifejtette, hogy egy-egy poénnál néha a vitapartnerek összekacsintottak, Magyar Péterrel többször összenevettek. Arról is beszélt, Deutsch Tamás a végén nagyon kulturáltan odajött hozzá, és kezet fogott vele. „Ezúton is elnézést kérek Deutsch Tamástól, ha túl messzire mentem volna, bár monológjaival nem feltétlen érdemli ki ezt - mondta Tót. Kitért arra is, hogy az állami média munkatársaitól kaptak pogácsát meg édességet, ami nagyon finom volt. Ezekből tudott vinni pártja szimpatizánsainak is a Döbrentei térre, végre kiderült, hogy nemhiába megy százmilliárd a közmédia szerepét játszó MTVA-ra.

Tóth Imre úgy látja, összességében megérte részt venni az eseményen és ahogy látja, az internet is felrobbant a szerepléstől. Megjegyezte, az M1 nem jött ki jól a vitából, mivel hiába próbálták meg satuba szorítani a résztvevőket, egyszerűen mindenki elmondta, mi böki a csőrét.

