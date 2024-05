Á. Z.;

bombariadó;Westend;

2024-05-31 18:11:00

Péntek délután fél 5 körül egy kollégánk szólt, hogy bombariadó van a Westend bevásárlóközpontban, az épületből rendőrök és biztonságiak küldik ki az embereket.

Az ügyben kerestük a BRFK-t, cikkünket frissítjük, amint részletes információkat kapunk.

Az Index helyszínen tartózkodó munkatársa a bevásárlóközpont északi oldalán beszélt néhány kifelé jövő alkalmazottal, akik azt állították, hogy az emberek távozása után mára be is zárnak, a biztonságiak már senkit nem engednek be az épületbe.