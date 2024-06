Mégiscsak Bánki Erikig érhet a pécsi buszbotrány, a fideszes képviselő furcsán tagad

Ungár Tamás írása a Népszavának;

Bánki Erik németországi cége 52,5 millió forintot kapott attól a férfitól, akit elítéltek a pécsi Volvo-perben. A fideszes politikus felelősségét a Pécsnek kárt okozó buszvásárlásban a nyomozóhatóság sosem vizsgálta.

Elkészült az írásos ítélet a pécsi Volvo-perben, s a PécsMa portál egy sokak számára meglepő információt talált a verdiktben. A Pécsi Ítélőtábla írásos határozatából kiderült, hogy Bánki Erik németországi cége számlájára a per harmadrendű vádlottja átutalt 52,5 milliót.

A per szálai 2015-re nyúlnak vissza, amikor a város tömegközlekedési cége, a Tüke Zrt. megvásárolt 113 használt Volvo-buszt 3,5 milliárdért. Fél évvel korábban ugyanezt a flottát, plusz még nyolc csuklós járművet 2,8 milliárdért kínált a Tükének a Volvo. Vagyis a város összességében egymilliárd forinttal többet fizetett a buszokért. A buszok azért lettek drágábbak, mert belépett az üzletbe kereskedőként egy holland cég, a Bus and Coach, és felverte az árat.

Az ügyészség utóbb 660 milliós gazdasági csalás vádjával állította bíróság elé a Tüke volt vezetőjét és a buszvásárlás két közvetítőjét, illetve a Bus and Coach tulajdonosát. Az egyik közvetítő, a Németországban élő P. Endre már az előkészítő tárgyaláson elismerte, hogy bűnös, s őt felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint az 550 ezer eurós közvetítő díj visszafizetésére ítélték. A Tüke vezetője meghalt a per ideje alatt, a másik két vádlottat pedig az első fokú bíróság felmentette, mert nem látta eltúlzottnak az általuk felvett összesen 1,8 millió eurót, holott a közvetítők érdemi munkát nem végeztek. Az ügyészség fellebbezett, s a másodfokon ítéletet hozó pécsi táblabíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú határozatot, mivel azt teljes egészében megalapozatlannak találta, így a per újraindul.

A pécsiek mindig is úgy vélték, hogy nem a valódi elkövetőket vádolták meg, hisz a bíróság elé idézett vádlottak legfeljebb „táskahordók” lehettek. A vásárlásban a döntést Pécs fideszes vezetői hozták. Ám a kormánypárti politikusok sosem kerültek a nyomozóhatóságok látókörébe.

A táblabíróság nyomozati adatokat összegző ítéletében viszont említést tett arról, hogy Bánki német cége pénzt kapott a perben a bűnösségét elismerő P. Endrétől. Ez a tény felveti, hogy van-e felelőssége a botrányos buszvásárlásban Bánkinak, aki egyébként a Fidesz legbefolyásosabb politikusa a térségben, és a buszvásárlás idején maga is megfordult Hollandiában. Bánkit buszügyletbeli szerepéről már korábban is kérdezni próbáltuk, ám elzárkózott. Most is kerestük, hogy megkérdezhessük, miért kapott a cége az elítélt közvetítőtől 52,5 milliót. Bánki nem szólalt meg, de sms-t küldött, amiben ekképp fogalmazott: „Nekem biztosan nem utalt egyetlen fillért sem! Aki ezzel ellentétes dolgot állít, az hazudik.” Később meg ezt írta: „ Mélységesen felháborít az, ahogy írtok rólam, nem vagytok tekintettel a személyiségi jogaimra”. Vagyis Bánki válasza kitérő volt, hisz senki sem állította, hogy ő kapta a pénzt közvetlenül. A cége kapta.