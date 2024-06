Hello, Lon-don-don-don-don!

Hegyi Iván;

Real Madrid;Borussia Dortmund;Bajnokok Ligája döntő;

2024-06-01 20:46:00

Dortmundban 400 ezren igényeltek jegyet a csúcstalálkozóra, noha a favorit az első számú európai klubtornán a 15. diadalát remélő Real Madrid.

A Real Madridhoz 62 ezer jegyigénylés érkezett a Bajnokok Ligája ma este 8-kor – közép-európai idő szerint 9-kor – kezdődő döntőjére, míg a Borussia Dortmundhoz 400 ezer. A 24 ezer dortmundi belépőtulajdonoson túl több tízezer (!) fekete-sárga rajongó azért utazik Londonba, hogy a Hyde Park óriáskivetítőjén nézze a meccset, amelyet a szlovén Slavko Vincić vezet. Ebből is kitűnik: a királyi klub életében „csak a szokásos”, míg a Borussiáéban különleges ritkaság következik.

A Madrid 17 BEK- és BL-döntőt vívott idáig, ezek közül 14-et megnyert. Amióta az első számú európai klubtornát Bajnokok Ligájának hívják, 8 csúcstalálkozóból éppen 8-szor került ki győztesen. A királyi gárda legutóbb 41 éve vesztett kontinentális döntőben: a KEK-ért vívott göteborgi mérkőzésen az Aberdeentől kapott ki 2-1-re.

A kétarcú, a Bundesligát csak az 5. helyen záró Dortmund számára biztató lehet: a meccs előtt nagyjából annyi esélye van, amennyi hajdanán az Aberdeennek volt. A Borussia eddig egyszer nyert BL-t, 1997-ben – Puhl Sándor játékvezetése mellett – 3-1-re győzte le a Juventust, amely 7 döntőt bukott el a kontinens legnépszerűbb klubviadalán.

Rontja a Dortmund helyzetét, hogy a mai Real Madrid nem engedi meg magának az ellenfél lebecsülésének luxusát, miként azt az 1983-asok tették a korántsem takarékoskodó, mindent kiadó skótokkal. Bár bizonyos szempontból a Borussia akkor is jól jár, ha alulmarad, mert győztesként 20 millió eurót kapna az UEFA-tól, vesztesként pedig 25 millió bónuszt – Jude Bellingham BL-győzelemmel dúsított átigazolása nyomán – a Real Madridtól.

Még a Ruhr Nachrichten is azt írta: „Egyenlőtlen a párharc Carlo Ancelotti és Edin Terzić között.” Ezzel a lap – amelynek külön Borussia-felülete van – arra célzott, hogy az olasz Maestro a hatodik BL-döntőjére készül, és az eddigi ötből csapata négyet megnyert. (Az egyetlen „hibapont” a 2005-ös isztambuli csúcs, amelyet a Milan 3-0-s előnyről tudott elveszíteni – tizenegyespárbajban – a Liverpool ellen.)

Azért Terzić sem piskóta, sőt. Alig több mint féléves volt Göteborg-Aberdeen idején, e miatt sem győzi hangoztatni: „A fehérek tizennégyszer nyertek, a számok nyilvánvalóan velük vannak. Ráadásul páratlan generációváltást hajtottak végre a legcsekélyebb minőségromlás nélkül. Sokat tanulmányoztuk az idén is bajnok Real Madridot, és arra jutottunk, hogy ez a csapat mindig győz.”

Ám az edző, akinek apja bosnyák, anyja eszéki horvát, nem veszíteni megy a londoni Wembley-be. Leginkább azért nem, mert a Dortmundtól 25 kilométerre lévő Mendenben született, és kilencéves korától bejáratos a Borussia stadionjába, a klubnak trénere és rajongója egyben. A döntőről így beszél: „Ha valakik megmutatták, hogy bármi elérhető, azok a BL-ben most mi vagyunk.”

Ancelottit szintén áthatják az érzelmek, hiszen Toni Kroos és Nacho utoljára játszik a királyi gárdában – Rodrygót meg a Manchester City csábítja –, és fehér éjszaka esetén Nacho csapatkapitány vehetné át a trófeát. Az itáliai mester felidézte: „Feledtetni tudtuk Courtois, Éder Militão, Alaba, Vinícius Júnior, Camavinga, a most sem bevethető Tchouaméni sérülését. Ezek után le kell kanalaznunk a habot a tortáról!”

Hogy micsoda évadot produkált eddig a Fehér Balett, arra jellemző: páratlan sikertörténetében először jutott veretlenül az első számú európai kupatorna döntőjébe. Legyőzői az eddigi 14 diadalút közben: Partizan Beograd (0:3, negyeddöntő, 1956 tavasz), Rapid Wien (1:3, első kör, 1956 ősz), Vasas (0:2, elődöntő, 1958), Atlético Madrid (1:2, elődöntő, 1959; majd 1:2, elődöntő, 2017), Nice (2:3, negyeddöntő, 1960), Feye­noord, Anderlecht (1:2, 0:1, első kör, illetve negyeddöntő, 1965/66), Rosenborg (0:2, csoportkör, 1997), Bayern München (2:4, 1:4 a csoportkörben, 1:2 az elődöntőben, 1999/2000; majd 1:2 a negyeddöntőben, 2002), Dortmund (0:2, negyeddöntő, 2014), Wolfsburg (0:2, negyeddöntő, 2016), Tottenham, Juventus (1:3 a csoportkörben, 1:3 a negyeddöntőben, 2017/18), She­riff Tiraspol, PSG, Chelsea, Manchester City (1:2 a csoportkörben, 0:1 a nyolcaddöntőben, 2:3 a negyeddöntőben, 3:4 az elődöntőben, 2021/22).

Példátlan óvintézkedések a Wembley Stadionban és környékén A 91 ezer néző befogadására képes legnagyobb brit és a Nou Camp után a második legtágasabb európai stadion feltétlenül el akarja kerülni a legutóbbi két BL-döntőn, Párizsban és Isztambulban történt atrocitásokat, de különösen a 2021 júliusában éppen itt zajlott Eb-döntő előtti felfordulást.



Mint emlékezetes, az Anglia–Olaszország találkozó előtt több ezer, jeggyel nem rendelkező szurkoló verekedte át magát a korlátokon, míg a pályán kívül kábítószer- és alkoholfogyasztás egyenes következményeként erőszakos cselekmények bontakoztak ki. Most különös figyelmet szentelnek a szervezők a jegy­ellenőrzésnek, melyből különböző pontokon három is lesz. A kontrollteremben a biztonsági kamerák nem pusztán az aréna közvetlen környékét pásztázzák, hanem a helyi kocsmákat is. A Wembley történetében legnagyobb, 2500 fős biztonsági személyzet jelentős részét testkamerákkal is felszerelik. A szervezők külön aggodalma, hogy palesztinpárti tüntetők zavarhatják meg a BL-döntőt.

A 14 évad 161 mérkőzésének alig 13 százalékán maradt alul a királyi gárda, s a diadalok tekintetében nem utca-, hanem európai körúttal vezet: a mögötte következő Milan a madridi elsőségek felére (7-re) lehet büszke. Ehhez képest egy magyar futballiskola vezetője azt írta a közösségi oldalon a Bayern Münchennel vívott elődöntő visszavágója (2-1) után, hogy megint döntős „a mindig rosszabb vagyok, mégis továbbjuttatnak csapat”. Így is néz ki a hazai után­pótlás…

Ami a helyszínt illeti, a Real Madrid – amely Párizsban 3-szor, Brüsszelben és Glasgow-ban egyaránt 2-szer, Amszterdamban, Cardiffban, Kijevben, Lisszabonban, Madridban, Milánóban, Stuttgartban egyszer-egyszer ünnepelt – sosem ért meg BEK- vagy BL-diadalt a döntőnek immár 8-adszor otthont adó (régi és új) Wembley-ben. A Dortmund pedig a londoni arénában vesztette el a Bajnokok Ligája 2013-as csúcstalálkozóját a Bayern Münchennel szemben. Hummels és Reus már akkor is játszott, utóbbi most búcsúzik a Borussiától, a kérdés az, játszik-e. Ami fix: a németországi fogadóirodáknál is csak 1,63-szoros pénzt fizetnének arra, ha a Real Madrid nyerne, ám 4,10-szeres dohányt kínálnak a döntetlenre, 5-szöröst a Dortmund győzelmére.

Mindennek tetejébe a barcelonai (!) Mundo Deportivo felidézte, hogy a Real Madrid legutóbbi diadala alkalmával Vinícius Júnior szerezte a döntő egyetlen gólját a Liverpool ellen, s ha a brazil csatár megismétli 2022-es játékát, akkor – írta – „óriási lépést tehet az Aranylabda felé”.

Katalán elismerés? Kezdhet tartani a Madrid a meglepe­téstől.