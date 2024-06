Jachtot vett Kalocsa fideszes polgármesterének 79 éves édesanyja

Á. B.;

Fidesz;jacht;Kalocsa;

2024-06-02 09:16:00

Ő nem rendelkezik a szükséges vezetői engedéllyel - ellentétben fiával.

A magyarországi kishajólajstrom nyilvános adatai alapján a közelmúltban Kalocsa fideszes polgármesterének édesanyja birtokába került egy Crownline 270 CR típusú jacht - írja a Magyar Hang.

A lap birtokába került egy fotó is, amelyen Filvig Géza felesége látható a már említett járművel, aminek a lajstromszáma is jól kivehető. A jachtot 2019-ben hirdették meg, 9 fő befogadására képes, a fedélzeten található egy teljes felszereltségű konyha, négy férőhelyes kabin, hideg és meleg víz, vécé. Azt nem tudni, mikor lett meghirdetve, mint ahogy azt sem, mikor vette meg a fideszes politikus édesanyja. Ennek a típusnak az eredeti ára egyébként elérheti a hatvanmillió forintot. Emellett a fenntartása igencsak borsos: a téli tárolás, a karbantartás, majd a nyári szezonban a leszállítása az Adriára, ahol mind a kikötőhasználat vagy éppen a tankolás is pénzbe került. Külön érdekesség, hogy a Magyar Hang információi szerint a kormánypárti politikus édesanyja nem rendelkezik a hajó vezetéséhez szükséges engedéllyel - ellentétben fiával.

A lap kérdéseket tett fel Filvig Gézának is, aki lapzártáig nem válaszolt.

Kalocsán különösen kiélezett versengés várható a választáson. Mint korábban hírt adtunk róla, három korábbi fideszes jelölt is megméretteti magát, indít jelöltet a Demokratikus Koalíció (DK), a Mi Hazánk Mozgalom, de akad civil, vagy éppen független.