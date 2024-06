DK: Döntött a Kúria, ki kell adni, mennyibe került a metálturul és a guruló Szent István

Á. B.;

Kúria;augusztus 20.;Demokratikus Koalíció;

2024-06-02 12:14:00

Nagyon titkolni akarta az információkat a rendezvényszervező cég, ám nem jött össze.

Jogerősen pert nyert a Demokratikus Koalíció (DK) a Kúrián a 2021-es augusztus 20-i guruló Szent István ügyében - közölte az ellenzéki párt országgyűlési képviselője vasárnap.

Sebián-Petrovszki László arról tájékoztatott, hogy az ítélet szerint a 3 évvel ezelőtti augusztus 20-i ünnepségeket szervező állami cégnek, a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.-nek ki kell adnia a szerződéseket és egyéb dokumentumokat.

Hozzátette, a kormány nevében eljáró cég minden követ megmozgatott, hogy megakadályozza az igazság kiderülését, ezért az első- majd másodfokon is számukra kudarcot jelentő döntés után elmentek a Kúriára is, és most ott buktak el. Egyúttal jelezte, a DK azonnal a nyilvánosság elé tárja, amint megismerik az adatokat.

„A magyar állampolgároknak joguk van tudni, hogy mire költi a kormány a közpénzt, és mennyi forint ment el a közös vagyonból a guruló turulra. Nem fogjuk hagyni, hogy következmények nélkül maradjon egy mutyi sem” - fogalmazott Sebián-Petrovszki László.

