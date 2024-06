Kínai nyelvű levélben üzeni a Fidesz, hogyan kell ikszelni az önkormányzati választáson

P. L.;

2024-06-03 19:25:00

Annyira szuverénre vette a fazont a Fidesz, hogy a debreceni kínai nyelvű plakátok után Budapesten is tájékoztatja kínaiul a szavazópolgárokat arról, hogyan is kell ikszelni a vasárnapi önkormányzati választáson - számolt be róla a Telex.

A lap felidézi, hogy a 2022-es népszámlálás hivatalos adatai szerint Budapesten 98 319 külföldi állampolgár él, a KSH adatai alapján pedig a teljes külföldi népesség nagyjából 15 százalékát a kínaiak teszik ki. Hivatalosan a nyolcadik, a tizedik és a tizenharmadik kerületben lakik több mint ezer kínai állampolgár, a valós számuk azonban azóta nagymértékben változhatott. Orbán Viktor Hszi Csin-ping kínai elnök látogatásakor egyebek közt arról beszélt, hogy reményei szerint az ország népszerű turistaközpontjait el fogják árasztani a kínaiak, ezért van szükség kínai rendőrökre. A Magyarországot ütemezetten szintén elárasztó akkumulátorgyárakkal és egyéb kínai üzemekkel pedig alighanem még többen érkezhetnek az országba.

Így a választások előtt a magát a szuverenitás védőbástyájaként hirdető Fidesz nem is rest a kínai szavazókhoz fordulni. Néhány napja a Redditen kezdett terjedni egy-egy, Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt és Sára Botond főispán (Pikó András józsefvárosi kihívója) által szignózott, kínai nyelven írt levél, amelyhez mellékeltek egy szavazólap-mintát is, ezen puritán precizitással közlik, hova kell húzni az ikszet.

A Reddit-posztolót egyébként ennek ellenére nem győzte meg a fideszes kampány. „Édesapám kapott egy ilyen levelet, elolvastuk együtt, nevettünk rajta. Utána látom, hogy én is kaptam, pedig én magyar állampolgár vagyok egyébként. Mindenesetre köszönöm a Fidesznek, így most már édesapám is elmegy szavazni (nem rájuk).”

A lap megkereste a posztolót, így derült ki, hogy a közzétett levelet a nyolcadik kerületben terítik. A borítékon nem volt feladó, csak egy QR-kód, amihez egy WeChaten létrehozott csoportos beszélgetésbe lehet csatlakozni. A levelet eredetileg posztoló felhasználó szerint egyelőre nem szólalt meg benne senki.

A laphoz eljutott a levél beszkennelt, jobb minőségű változata is.

A dokumentum első felében Szentkirályi Alexandra egy rövid bemutatkozás után arról beszél, hogy Hszi Csin-ping nem olyan rég „történelmi” látogatást tett az országban, és a magyarok számára mindig is különleges fontosságú volt a barátság a kínai emberekkel. Amióta a Fidesz a kormányzó párt Magyarországon, a két ország közötti viszonyok folyamatosan javulnak, a kormánypárt mindig is meleg üdvözlettel fogadta azokat a kínai barátokat és üzletembereket, akik az országba érkeznek, és ez továbbra is fontos lesz a Fidesznek - közölte.

Ezek után Szentkirályi Alexandra azon sajnálkozik a kínai nyelven írt levélben, hogy Budapestet az ellenzék irányítja, ezért rossz irányba tart a város. Kaotikus a közlekedés, mindenhol szemét van, a városháza pedig a korrupció melegágya, ezért Szentkirályi Alexandra a kínai szavazók voksait tekinti a megoldásnak a problémára. A korábbi kormányszóvivő azzal érvelt maga mellett, hogy Budapest „egyik nagyon sikeres időszakában” volt főpolgármester-helyettes. Azt nem említette, hogy ebben a minőségében például kitüntetést adott át a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának, Vásárhelyi Jánosnak. A Telex megjegyzi, hogy a levél dátuma furcsa módon pár nappal későbbi, mint érkezésének ideje: május 29.

Sára Botond főispán ugyancsak hosszan értekezik a kínaiak és magyarok közötti baráti és üzleti viszonyról. Ő konkrétan kínai nyelvű tolmácsokat ígért. De megígérte a közbiztonság és a köztisztaság javítását, a lakóházak felújításának támogatását.

A lap kereste a Fidesz központi sajtóosztályát, Szentkirályi Alexandrát, Sára Botondot és a józsefvárosi Fideszt is, választ azonban nem kaptak. Szentkirályi Alexandra stábja időhiányra hivatkozva utasította el, hogy magyarázatot adjon.