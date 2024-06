Végképp kínos lett a Fidesz Nyergesújfalu polgármesterének, aki függetlenként indul, de most a párttisztségéről és a tagságáról is lemondott

nepszava.hu;

2024-06-04 19:22:00

Mihelik Magolnának, mint sokaknak, a kegyelmi ügy tette be a kaput. Nem tart a bosszútól, akkor sem, ha újraválasztják.

Az utolsó pillanatban kiugrott a Fideszből Mihelik Magdolna nyergesújfalui polgármester, aki egyébként sem pártszínekban, hanem függetlenként indul a vasárnapi önkormányzati választáson annak ellenére, hogy fideszesként 2010 óta vezeti a várost – írja a 444 a történtekről. Az történt ugyanis, hogy a polgármester nem simán párttag volt, hanem Nyergesújfalu Fidesz-szervezetének elnöke is.

Mindez csak keddig volt igaz, ugyanis a portálnak elmondta, hogy ezzel a nappal lemondott a nyergesújfalui Fidesz-alapszervezet vezetéséről, valamint párttagságáról is, és az erről szóló levelet elküldte a választókerületi elnöknek. Lépését most azzal magyarázta, hogy meg akarta előzni a botrányt, mert egyre többen támadták, hogy „összeférhetetlen a függetlenség és a fideszes alapszervezeti elnökség”.

Ugyanakkor az elválás gondolata nem újkeletű. Mihelik már február 25-én jelezte, hogy ezúttal függetlenként akarja megmérettetni magát. Az akkori döntésében a kegyelmi ügy is közrejátszott, lelkiismereti okokból is inkább a függetlenség mellett döntött, de állítja, döntésében nem játszott szerepet Magyar Péter színrelépése. A polgármester nem tart attól, hogy a kormány részéről retorzió éri a települést, akkor sem, ha függetlenként is újraválasztják. – Olyan adóbevételünk van, hogy a dolgainkat mindig megoldottuk mi magunk – mondta Mihelik Magdolna, aki június 9-én másik három független jelölttel harcol a posztjáért.