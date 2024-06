A németek egyötöde fehér válogatottat akar, csak így tudna teljes szívből szurkolni

Bernau Péter írása a Népszavának;

Németország;rasszizmus;labdarúgás;felmérés;Eb 2024;

2024-06-05 20:00:00

A megkérdezettek 21 százaléka akkor tud tiszta szívből a német válogatottnak szurkolni a jövő pénteken kezdődő kontinenstornán, ha az együttesben nem lép pályára színes bőrű játékos.

Philipp Awounu újságíró az „Egység és jog és sokszínűség (Einheit und Recht und Vielfalt)” című dokumentumfilmjében arra a kérdésre kereste a választ, hogy az idei németországi labdarúgó Európa-bajnokság ugyanúgy egységbe tömöríti-e a futballszurkolókat, mint az a 2006-os németországi világbajnokságon történt, ami „Nyári meseként” (Sommermärchen) maradt meg a köztudatban.

A filmhez készült egy reprezentatív felmérés, a német válogatott mérkőzéseit rendszeresen követő szurkolók körében. A fanatikusoknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy tudnak-e tiszta szívből szurkolni Julian Nagelsmann együttesének, ha ott színes bőrű játékosok is szerepelnek? A válaszadók 66 százaléka igennel válaszolt, 21 százalék vélekedett úgy, hogy csak abban az esetben lenne képes erre, ha az együttesben kizárólag német szülők fehér gyermekei szerepelnének, 13 százalék kitért a válaszadás elől.

Az eredmény megdöbbentette és felháborította a német közvéleményt, de nagyon felbosszantotta a német válogatottat irányító Nagelsmannt is.

„Miért kellett elkészíteni ezt a hülye felmérést? Senki sem tanult a katari világbajnokság előtti politikai hisztiből, aminek kiesés lett a következménye a csoportkörből? Miért nem hagynak minket nyugodtan felkészülni? – dühöngött a szakember, amikor a hazai együttes felkészüléséről tartott sajtótájékoztatón föltették neki a kérdést a felmérésről. – A felkészülésről, az ellenfelekről, bármilyen szakmai kérdésről szívesen beszélek, de nem vagyok hajlandó olyan témában megnyilvánulni, aminek nincs köze az előttünk álló feladathoz és kérem Önöket, a játékosaimat is hagyják ki ebből!”

„Rengeteg támadást kaptam, amikor kiderült a felmérés eredménye, sokan adtak igazat Nagelsmann-nak, a sajtótájékoztatója után jelentősen megnőtt a bírálóim száma – mondta Awounu az ARD német közszolgálati televízió „hart aber fair (kemény, de korrekt)” nevű beszélgetős műsorában, ahol vendég volt többek között Lars Klingbeil, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke és Fredi Bobic, az 1996-ban Európa-bajnok német válogatott csatára, aki később az Eintracht Frankfurtnál és a Hertha BSC-nél dolgozott sportigazgatóként. – Amikor megrendeltük a felmérést, nem tudtuk, mi lesz az eredménye. Nem a válogatott felkészülését akartuk megzavarni, az eredeti célunk az volt, hogy bemutassuk, hogyan várják az emberek az Eb-t. Nem gondolom, hogy mi tehetünk arról, hogy ilyen a közhangulat, az pedig súlyos hiba lenne, ha hallgatnánk erről. Megértem, hogy ekkora hullámokat kavart a felmérésünk, ugyanakkor sajnálom, hogy ezen van a hangsúly, mert a film nem erről szól, nem ezt akarja kiemelni.”

Leniggerezett U17-es világbajnokok A német U17-es válogatott tavaly decemberben a döntőben Franciaországot tizenegyespárbajban legyőzve lett aranyérmes az Indonéziában rendezett világbajnokságon. A sikerrel megvívott finálé után rengeteg fotó készült az együttes tagjairól, volt köztük egy kép, melyen a német együttes négy színes bőrű fiatal futballistája térdel a világbajnoki trófea mellett. A fotó alá rengeteg rasszista megjegyzés érkezett: „itt nem látok németeket, csak niggereket”, „ellopták a fekák a kupát?”, „hibás a galéria címe, hol van a fotón a német válogatott?” és a játékosok privát közösségi oldalaira is érkeztek becsmérlő üzenetek, fenyegetések. „Sokkal nehezebb a mai játékosoknak, mint az én időmben – mondta Bobic. – Amikor én játszottam, még az internet is kezdetlegesen működött, a szurkolók csak a lelátóról szidtak minket, ezzel szemben napjainkban a különböző közösségi felületeken nagyon könnyen ki lehet készíteni valakit. A klubokban, ahol dolgoztam, azt tanácsoltam a játékosoknak, hogy saját érdekükben ne használják a közösségi médiafelületeket, de megtiltani nem akartam, nem is lehetett.”

A dokumentumfilmben – amit szerdán mutatnak be az ARD-n este főműsoridőben – a német válogatott színes bőrű játékosai közül Jonathan Tah reagál a felmérésre és azokra a bejátszásokra, ahol az utcán leszólított emberek beszélnek arról, hogy a német ember egyik fő ismertetőjegye a világos bőr.

„Szívesen beszélgetnék ezekkel az emberekkel, Hamburgban születtem, Németországban nőttem fel, őszintén szólva, nem is értem, hogy 2024-ben hogyan lehet komoly téma valakinek a bőrszíne” – jelentette ki a Bayer Leverkusen 28 éves védője.

„A politikusoknak óriási a felelősségük ebben a helyzetben, ebből látszik, mennyire veszélyes, ha ellenségnek kiáltják ki egyesek az országunkba érkezett bevándorlókat, a 21 százalék döbbenetesen magas szám” – mondta az ARD műsorában Klingbeil.

„A szüleim horvátok és szlovénok, ráadásul én nem is Németországban születtem, tehát ebben az esetben én is idegennek számítok, nem is játszhattam volna a német válogatottban, ami természetesen egy nagy marhaság – vette át a szót Bobic. – Hiszek abban, hogy a sport sokkal előrébb jár az elfogadásban, a toleranciában, mint a politika vagy a szurkolók. Sok öltözőben megfordultam játékosként, sportvezetőként, a labdarúgók között sosem volt jelentősége annak, hogy ki honnan származik, milyen a bőrszíne vagy a vallása. Egy csapat tagjainak közös a céljuk, minél több meccset akarnak megnyerni, csak ez számít. Aki beáll a sorba, azt elfogadja az öltöző világa, aki nem, azt kiveti magából.”

Bobic hozzátette: 2006-ban sem volt futball-láz Németországban, ez menet közben alakult ki, ahogy egyre jobb eredményeket ért el a válogatott.

„Emlékszem, a vb előtt óriási vita volt arról, hogy ki legyen az első számú kapus, ráadásul az utolsó felkészülési meccsek sem sikerültek jól, még az is fölmerült, hogy a rajt előtt leváltják Jürgen Klinsmann szövetségi kapitányt, ezért nem vonnék le következtetéseket abból, hogy egyelőre nyoma sincs annak a hangulatnak, ami 2006-ban a világbajnokság végén volt.”