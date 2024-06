Budapesten bujkál a lengyel hatóságok által keresett korábbi Orlen-vezér

Á. B.;

Lengyelország;bujkálás;

2024-06-05 15:33:00

A kormányváltás után az elszámoltatás egyik célpontjává vált az általa vezetett cég.

Az Orlen olajipari cég volt vezérigazgatója, Daniel Obajtek egy Andrássy úti luxuslakásban bujkál - derül ki a VSquare oknyomozó portál cikkéből.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a férfi ellen korrupció gyanúja miatt vizsgálódnak a lengyel hatóságok. A jelenlegi kormányfő, Donald Tusk az elszámoltatás egyik legfontosabb lépésének tartja az Orlennel szembeni eljárást.

A volt kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) EP-listáján is szereplő Daniel Obajtek többször tagadta, hogy külföldre menekült volna, ám most kiderült, hogy hazudott. A korábbi cégvezető egy 147 négyzetméteres, 1,6-2 millió euró értékűre becsült penthouse apartmanban lelt menedéket az Andrássy úton. Egy NER-hez köthető ingatlanfejlesztő cégé, a BBID Kft.-é a lakás. Daniel Obajtek több olyan videóval is jelentkezett a közösségi médiában, amely minden kétséget kizáróan Budapesten készültek, egyes felvételeken a luxuslakás látható, másokon a Városliget.

A jelek szerint nem ő az egyedüli fontos ember, akit hazájában keresnek a hatóságok és Magyarországon vészeli át a nehéz időket. A legismertebb például a volt macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, aki jól jövedelmező tanácsokat ad ügyfeleinek.