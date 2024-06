Egyre többen élnek vissza a Tisza Párt nevével

P. L.;

2024-06-05 14:29:00

A kamujelöltek miatt a párt közleményt adott ki.

„A június 9-i választás közeledtével egyre többen próbálnak visszaélni a Tisza Párt nevével, hogy népszerűségünket kihasználva szerezzenek ismertséget és támogatást” - jelezte közleményében a Magyar Péter vezette alakulat, hozzátéve, ezért létrehoztak egy oldalt, ahol a visszaéléseket jelenteni lehet.

A párt arra kéri támogatóit, hogy tegyenek bejelentést, ha kamu-tiszás jelölttel találkoznak, hogy megtehessék a szükséges jogi lépéseket ellenük. A félreértések elkerülése végett meg is határozták, hogy mely szervezetek rendelkeznek a Tisza Párt valódi támogatásával:

Patrióta Békéscsaba Egyesület

Illés Gergő - Jászapáti

Gyenes Szilárd - Balassagyarmat

Nemrég a Vác portál írt arról, hogy a Jakab Péter-féle Nép Pártján által jelölt Dodek Norbert váci polgármesterjelölt azzal kezdte hívogatni a helyieket, hogy aki rá szavaz, az Magyar Pétert is támogatja. Sőt, szórólapjain is azt hirdeti, hogy tiszás támogatással indul. Ehhez azt használta fel, hogy sikerült egy szelfit készítenie a Tisza Párt EP-listavezetőjével, amikor országjárása keretében május 18-án éppen Vácon járt. A portál kérdésére a párt leszögezte: „Sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt nem támogatja semmilyen szinten Dodek Norbert indulását.” Közölték azt is, hogy Dodek Norbert mutatványa választási csalásnak, megtévesztésnek minősül, ezért a Tisza Párt ki fogja vizsgálni ezt a visszaélést és megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Hasonlót akcióba léptek a zuglói MSZP-s politikusok is: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet rá, hogy az Összefogás Zuglóért Egyesület (ÖZE) Magyar Péter képével és a Tisza Párt nevével ellátott szórólapokat terjeszt Zuglóban, miközben valójában semmi köze hozzá, annál inkább van az MSZP-hez. Ugyanis például az ÖZE jelöltje Hajdu Flórián zuglói MSZP-s alpolgármester, valamint Pécsi Diána, Sokacz Anikó és Sógor László szocialista önkormányzati képviselő is. Hadházy Ákos közölte, a visszaélésről tájékoztatta Magyar Pétert és a választási bizottságnál is bejelentést tesz.