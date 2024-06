„Az apámat se lehet meggyőzni, hogy ez mekkora baromság” – Legyőzhetetlennek látják a Fideszt az ellenzékkel szimpatizáló dél-dunántúliak

Ungár Tamás írása a Népszavának;

Fidesz;Magyarország;riport;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-06-08 09:26:00

A sikert a szerintük minden elemében hazug háborús propaganda hozza meg Orbán Viktor pártjának. És az, hogy a voksolás egy napon tartják az önkormányzati választással.

Hogyan nézhetnek minket ennyire hülyének?! A lopásaikból is elegem van, de ettől a háborús propagandától végképp eldobtam az agyamat. Ezt ki hiszi el? Van még olyan buta ember, aki elhiszi, hogy az ellenzék háborút akar? Van még olyan?!

Marat Veronika csattant fel így a Fidesz választási üzenetén, ami azt hirdeti, a békét nálunk csak a Fidesz tudja garantálni, mert az ellenzék úgy akarja támogatni Ukrajnát, hogy azzal hazánkat belesodorja a háborúba. A szociális szférában dolgozó, középkorú asszony a dél-baranyai Máriakéménden lakik férjével. Fentebb idézett kitörését az udvar másik végében kertészkedő férje egyetértőn hallgatta, ám nem kívánt hozzátenni semmit felesége szavaihoz. Később Veronikától megtudtam, hogy az előző házasságából három gyermeke van, közülük egy lány Ausztriában él, férjének – aki egy németországi húsüzembe ingázik – mindkét lánya németföldön telepedett le. Az asszony úgy vélte, hogy aki pár évet dolgozott már külföldön, vagy akinek a szerettei tartósan ott éltek, az pillanatig se hisz a Fidesznek.

A kampányfinisben tucatnyi dél-dunántúli kistelepülés több mint félszáz lakóját kérdeztem a vasárnapi európai parlamenti választás várható kimeneteléről, s ennek kapcsán szólítottam meg a kéméndi asszonyt és párját. Többen úgy gondolták, hogy a kormánypártok háborús propagandára szűkített választási programját aligha eszi meg valaki.

– Ez a háborús szöveg már nem megy le az emberek torkán – mondta Olasz községben az egyik mohácsi nagyüzemben csoportvezetőként dolgozó Kónya Márton. A 28 éves férfi még hozzátette: – Nem érzek a környezetemben háborús félelmet.

Talán a csakis kormánymédiát hallgató idősebbek hisznek Orbán Viktornak, de a fiatalok nem, ők az interneten több forrásból tájékozódnak.

A Szederkényben élő Kablárné Kis Anikó is azt tapasztalta, hogy az ismerősei nem hisznek a Fidesznek, amikor a háborús veszéllyel fenyegeti a magyarokat. A férjével négy gyermeket nevelő asszony ugyanakkor biztos volt abban, hogy a Fideszt nem tudja legyőzni az ellenzék, mert a többség még mindig Orbánnal szimpatizál. Főleg az idősek, mondta Anikó, de a fiatalok közül is sokan, a kormány gyermekes családokat támogató politikája miatt.

Abban az általam megszólítottak – legyenek bár Orbán-hívők vagy -gyűlölők – valamennyien egyetértettek, hogy a Fideszt nem lehet legyőzni az EP-választáson. Ám az már nem igazolódott be, hogy a szavazókra nem hat a Fidesz háborús víziója.

– Az ellenzék háborút akar – mondta fel a kormánypártok leckéjét a 71 éves, egykor takarítónőként alkalmazott Fichter Jánosné Szederkényben. – Ezért Orbánra szavazok. Én eddig is rá szavaztam, neki hiszek. – Háború lesz, ha győz az ellenzék, ezért a Fideszre szavazok – morogta egy nyugdíjas férfi Monyoródon, miközben az előző napi vihar nyomán a járdáját ellepő iszapot lapátolta a kertjébe.

Babarcon, Máriakéménden, Szajkon, Versenden a megszólított idősek is szinte kivétel nélkül bevallották, hogy – a Fideszre hallgatva – félnek a háborútól. A Tolna megyei Tevel községben a saját informatikai vállalkozását vezető Deák Katalin úgy látta, hogy a háborús félelemkeltéssel fog majd nyerni a Fidesz:

– Nem értem az embereket: hogyan hihetik el, hogy az ellenzék, ha győz, háborúba vinné az országot?! Elhiszik, hogy besoroznák a magyar fiatalokat, és vinnék a frontra?! Ez képtelenség! Aki ezt megtenné, az ellen fellázadna az ország. Mégis elhiszik. Egyébként nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy nem a Fidesz nyer.

Bólyban az egyik büfében délidei sziesztát tartott egy kivitelező brigád, amikor faggatni kezdtem őket.

– A Fidesz ezzel a háborús őrülettel nyeri meg a választást – mondta egy 47 éves helybéli, aki Lászlóként mutatkozott be. – Az apámat se lehet meggyőzni, hogy ez mekkora baromság. Azt hajtogatja, hogy elvisznek majd fiam, téged is. Hiába is beszélek neki, felesleges, nem is figyel rám, Orbánnak mindent elhisz.

– Meghülyítették ezt az országot – bólintott rá az asztalnál a baksai Benkő Zoltán. – 52 éves vagyok, és én már nem érem meg, hogy normális országban éljek. Talán a két unokám még igen. Vagy ők se.

Mert ha a háborús szöveg kifut, bedobnak valami újat. Mint korábban a migránsokat meg a genderőrületet. Ebben nagyon jók. Na, és a lopásban! Mindenki lop, de ahogy ők, az példátlan!

Mohácsi László is lemondott arról, hogy ő még élhet egy normális Magyarországon. A divatos quaddal járó, 48 esztendős mecseknádasdi férfi 20 éve külföldön él, előbb Spanyolországban vájár volt, most Németországban kőművesként alkalmazzák.

– Ráment a családi életem a különélésre – avatott be sorsába, majd ekképp folytatta: – Szeretek hazajönni, boldog vagyok, ha itt járom az utakat, és elszöszmötölhetek a házam udvarán, de közben

kikészülök az itthoni politikától. Attól, hogy ennyire össze tudják ugrasztani az embereket, hogy becsületben megvénült emberek meg tudnák ölni azt, aki a másik oldalon áll. És közben gondolkodás nélkül elhiszik, hogy az infláció nem a kormány, hanem a háború miatt volt nálunk 40 százalékos.

Mindenütt volt infláció, de ekkora sehol, még Ukrajnában sem. Megy a népvakítás, nem tudsz a neten megnyitni egy hírt, egy klipet, egy meccset, egy mesét, hogy ne tegyék eléje a háborús szövegüket. Még a gyerekeket is ezzel ijesztgetik. Undorító! Aztán megyek ki németbe, és ott meg azt hallom, hogy milyen jó nekem, hisz Orbán nagyon jó fej, mert nem engedi be a migránsokat. Kint már sokaknak elege van a nem dolgozó, bűnöző migránsokból. Mondom erre nekik: hogy Orbánnál minden arról szól, hogy megbolondítsa az embereket, a migránsgyűlölet is arról szól nála, a magyarok gyűlölködnek, s közben nem veszik észre, hogy ellop tőlük mindent, a vagyonukat, a jövőjüket, a testüket, a szemüket, az agyukat.

Mohácsi valaha szavazott a Fideszre, hogy most kire szavazzon, azon nem őrlődik, merthogy a választás napján már kint lesz. Elköszönéskor ennyit mondott még: – De hiába szavaznék bárkire is, Orbán most nem legyőzhető. Magyar Péternek sincs esélye.

Magyar Péter sanszairól minden beszélőpartneremet megkérdeztem.

– Itt senki se tudja, ki az a Magyar Péter – legyintett Marat Veronika. – Ahhoz, hogy megismerjék, el kell menjen a kicsi falvakba, és ott is el kell mondja, mit akar, csak akkor lesz esélye. Tudom, hogy sokfelé járt, és ott talán rá is szavaznak majd, itt biztosan nem.

– Sajnos, nem győzhet – jósolta Lengyel községben az 50 éves, korábban húsz évig Németországban dolgozó Csoboth Csaba és felesége. – Ez a háborús propaganda hiába hazugság, legyőzhetetlen. Ez ellen ő se tehet semmit.

– Magyar Péter talán két év múlva nyerhet – vélte Benkő Zoltán. – Legalább is ezt remélem. De én akkor se szavazok rá. Közülük jött, lehet, hogy újra összeáll velük.

Magyar az Orbánt sose bírálja, ez is gyanús. De egyik ellenzéki pártnak se hiszek. Néha úgy érzem, őket is Orbán irányítja és pénzeli. Új emberek kellenének, ezek már nekem nem hitelesek, mind hazudik. Nem is tudom, hogy most kire szavazzak.

A kérdezettek megosztottak voltak abban, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a Fidesztől vagy az ellenzéktől vesz el szavazókat. Deák Katalin szerint inkább a Fidesztől. Az informatikus abban bízik, hogy Magyar Péter és az ellenzék csökkenti a Fidesz a kétharmados fölényét, de ennél többet nem remél. A szederkényi Heid László viszont biztos abban, hogy Magyar Péter az amúgy is „száz részre szakadt” ellenzéktől csal el szavazókat. Heid egykor egy nevelőintézetben asztalos munkára tanította a fiatalokat, a 70 éves, kétgyermekes özvegyember szerint, ha az ellenzék több szavazatot kapna, mint Orbán, akkor se nyerne:

– Ha úgy alakulna, leállna fél órára a számítógépes rendszer, és mire helyreállna, már a Fidesz vezetne – osztotta meg velem konteóját. – Bármit el tudok róluk képzelni. Bármit.

Az előbbiekhez tegyük hozzá, Pécsen a Fidesz által vizionált háborús fenyegetettséget – reprezentatívnak semmiképp se mondható szondázásunk alapján – tíz emberből talán kettő se hitte el. Még a fideszes szavazók egy része is megmosolyogta pártjának ezt a húzását. Egy, a közügyek iránt különösen érdeklődő pécsi pedagógus ennek ellenére nagy pénzt merne tenni a kormánypártok sikerére, ő így érvelt:

– Az uniós választás nem érdekli az embereket, annak következményeit nem igazán érzik a bőrükön, és nem is igen tudják, miről döntenek. De mivel az uniós választás egy napon van a helyhatóságival, többen elmennek majd. Főleg a falvakban, merthogy ott a polgármesterválasztás mindig komoly ügy. A városokban kevésbé. A falvakban viszont működik majd a Fidesz háborús retorikája, ott a többség automatikusan leszavaz a kormánypártokra. Ez elég is lesz a Fidesz sikeréhez, pedig a párt a kegyelmi botrány és Magyar Péter feltűnése óta sokat veszített a vonzerejéből. De a háborútól rettegő falvak megmentik őket.