Bedrogozott rákokat találtak a brit partoknál a tengerben

2024-06-07 21:41:00

A kábítószerek jelentősen megváltoztatják az élőlények viselkedését.

Kokaint, MDMA-t, metamfetamint, illetve különféle gyógyszerszármazékokat találtak kutatók több tengeri élőlény, rákok, osztrigák szervezetében az Egyesült Királyság partjainál - hangzott el az RTL híradójában.

A délkelet-angliai régióban mintagyűjtésbe kezdtek a tudósok, hogy kiderítsék, milyen kockázatokkal jár mindez az emberi egészségre. A kutatásban önkéntesek is részt vettek, akiket a térségben növekvő megbetegedések száma is aggaszt. Több száz mintát gyűjtöttek be, amelyekben káros vegyi anyagokat mutattak ki.

Szakértők szerint a kábítószerek és gyógyszerek az emberi szervezetből kerülnek a vízbe, de olyan vegyi anyagokat is találtak, amelyeket szőnyegek, serpenyők gyártásánál használnak fel. Egyre több a szennyezés, ami hatással van az élővilágra, ennek egy része a szennyvízből származik. Az egyik kutató szerint a szemétlerakókból több évtizede betiltott vegyszerek szivároghatnak.

Egyelőre vizsgálják, hogy a gyógyszerek és a kábítószerek mennyire károsak a tengeri élővilágra, annyit azonban már most tudni, hogy ezek a kemikáliák jelentősen megváltoztathatják az élőlények természetes viselkedését, egyes vagy bálna populációknál pedig terméketlenséget is okozhatnak.