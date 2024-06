Ütős lett a retró, a Bad Boys folytatása zavarba ejtően remek

Csákvári Géza;

2024-06-10 14:45:00

Hihetnénk, hogy szokásos, felesleges alkotásról van szó, de messze nem.

Imádom Sean Ewans beszélgetős műsorát, a Hot Wingst, amelyben csípős csirkeszárnyak elszenvedése mellett kell vallaniuk az embereknek. Ebben kérdezte meg Will Smitht, hogy miképpen lehetséges, hogy a Bad Boys akkora kultuszt épített, hogy immár három évtized után újabb darabja érkezik, melytől mindenki a nyári nagy sikert várja.

Tök legitim a kérdés, mivel a Bad Boys tényleg régi franchise, melyben a szereplők nem nagyon cserélődnek, hiszen Will Smith és Martin Lawrence továbbra is a két rosszfiú. A válasz az volt: mindenki szeretne egy barátot, akire bármilyen körülmények között számíthat. És valóban, Will Smith elárulta a tutit: a Bad Boys lényege, hogy legyen bármennyire különböző a két főszereplő karakter, mindig kiegészítették egymást valahogy. Smith, aki a nőcsábász menő zsaru archetípusa és Lawrence, a családos fickó közötti különbség mindig a humor forrása volt, miközben mindketten szuperzsaruk, kis gyártási hibával. A Bad Boys a humoros akciófilm zsánerének a csúcsát is jelentette, rajta Michael Bay rendező kézjegyével, a rendező most, hogy átadta a stafétát, immár egy cameóban tűnt fel, természetesen szimbolikusan.

A két belga direktor, Adil El Arbi és Bilall Fallah legnagyobb erénye, hogy értik, mitől volt arany a trash harminc évvel ezelőtt és képesek voltak ezt a definíciót mai körülmények között is értelmezni. Pontosan tudták, hogyan kell Lowrey (Smith) és Burnett (Lawrence) nyomozó karakterét tovább vinni, úgy, hogy ők még a ma is egy humoros furcsa páros, de nem úgy, hogy fiatalnak tettetik magukat, hanem az öregedést belekódolva. Bernett dagadt, mint az istennyila, Lowrey meg a sok kaland után szerelmes lett és házasodik. Előbbi az esküvőn szívrohamot kap a beszéd közben, amit miután túlél. úgy érzi, hogy nem tud meghalni, míg Lowrey egyre inkább kap pánikrohamokat, miután immár van az életének tétje a felesége és a fia miatt (aki látta az előzményt, tudja, kiről van szó). De persze, most is van kőkemény antagonista jó sok társsal, egy hitchcocki "üldözzük az ártatlant" suspense-el és persze a helyzetet felülíró sok segítővel.

Nem is nagyon kell izgulni, mert a Bad Boys egy klasszikus hollywoodi kilencvenes évekbeli cucc, ahol jó nem nagyon halhat meg. (Persze, száz százalékban nem kizárt.) De ennél sokkal fontosabb a karakter humor: Smith és Lawrence továbbra is nyerő páros, működnek poénos civakodásaik, amiket még ma sem érzünk erőltetettnek. Persze, mindig az előbbi volt a „tuskó”, utóbbi meg a „briliáns”, ez most sem változott: sokkal viccesebb, amikor Lawrence, amikor egy tűzpárbaj során megpróbál tiltott cukorkákat lenyelni (sőt, ennél viccesebbet régóta nem láttam), mint amikor Smith nyomja a sódert akármiről. De hát ez a figurával is jár, előbbi az esendő, utóbbi a szuperhős. Persze, ilyen idősen csak poénosan!

